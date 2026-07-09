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Santos define data da reapresentação de Neymar após participação na Copa

Após período de descanso nos Estados Unidos, astro voltará ao Santos depois da participação no Mundial

PorJuliana YamaokaSão Paulo (SP)
09/07/2026 19:05
Atualizado há 1 minutos
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Neymar se reapresenta ao Santos no dia 17 de julho. (Foto: Raul Baretta/ Santos FC)
Neymar se reapresenta ao Santos no dia 17 de julho. (Foto: Raul Baretta/ Santos FC)

O Santos definiu que o meia-atacante Neymar vai se reapresentar ao clube no dia 17 de julho, sexta-feira da próxima semana.

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    • O camisa 10 do Peixe atuou pela última vez com a camisa santista em 17 de maio, na derrota por 3 a 0 para o Coritiba, na Neo Química Arena, às vésperas da convocação para a Copa do Mundo.

    Após a derrota da Seleção Brasileira por 2 a 1 para a Noruega, partida em que marcou um gol de pênalti, Neymar recebeu alguns dias de folga depois da eliminação da Amarelinha no Mundial. O jogador optou por permanecer nos Estados Unidos para aproveitar o período de descanso ao lado da família.

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    O Peixe volta a campo no dia 16 de julho, quando enfrenta o Botafogo, no Estádio Nilton Santos, pela retomada do Campeonato Brasileiro. Com isso, Neymar será desfalque na partida, já que sua reapresentação está marcada para o dia seguinte. O atacante tem contrato com o Santos até o fim desta temporada.

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    • Neymar durante partida do Santos pela Copa do Brasil. (Foto: Raul Baretta/ Santos FC)
    Neymar durante partida do Santos pela Copa do Brasil. (Foto: Raul Baretta/ Santos FC)

    Gustavo Caballero retorna do Santos após empréstimo:

    Quem também voltará a ficar à disposição do Santos é o atacante Gustavo Caballero. O jogador defendeu a seleção do Paraguai durante a Copa do Mundo.

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    No início de 2026, o atacante foi emprestado ao Portsmouth, da segunda divisão inglesa. No entanto, o clube optou por não exercer a opção de compra ao término do vínculo.

    Diante das dificuldades financeiras enfrentadas pelo Santos e da punição de transfer ban imposta pela Fifa, Caballero ganhará uma nova oportunidade com o técnico Cuca. Até o momento, o paraguaio soma 14 partidas pelo Peixe e marcou apenas um gol.

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