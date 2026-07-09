Santos define data da reapresentação de Neymar após participação na Copa Após período de descanso nos Estados Unidos, astro voltará ao Santos depois da participação no Mundial

O Santos definiu que o meia-atacante Neymar vai se reapresentar ao clube no dia 17 de julho, sexta-feira da próxima semana.

O camisa 10 do Peixe atuou pela última vez com a camisa santista em 17 de maio, na derrota por 3 a 0 para o Coritiba, na Neo Química Arena, às vésperas da convocação para a Copa do Mundo.

Após a derrota da Seleção Brasileira por 2 a 1 para a Noruega, partida em que marcou um gol de pênalti, Neymar recebeu alguns dias de folga depois da eliminação da Amarelinha no Mundial. O jogador optou por permanecer nos Estados Unidos para aproveitar o período de descanso ao lado da família.

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O Peixe volta a campo no dia 16 de julho, quando enfrenta o Botafogo, no Estádio Nilton Santos, pela retomada do Campeonato Brasileiro. Com isso, Neymar será desfalque na partida, já que sua reapresentação está marcada para o dia seguinte. O atacante tem contrato com o Santos até o fim desta temporada.

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Neymar durante partida do Santos pela Copa do Brasil. (Foto: Raul Baretta/ Santos FC)

Gustavo Caballero retorna do Santos após empréstimo:

Quem também voltará a ficar à disposição do Santos é o atacante Gustavo Caballero. O jogador defendeu a seleção do Paraguai durante a Copa do Mundo.

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No início de 2026, o atacante foi emprestado ao Portsmouth, da segunda divisão inglesa. No entanto, o clube optou por não exercer a opção de compra ao término do vínculo.

Diante das dificuldades financeiras enfrentadas pelo Santos e da punição de transfer ban imposta pela Fifa, Caballero ganhará uma nova oportunidade com o técnico Cuca. Até o momento, o paraguaio soma 14 partidas pelo Peixe e marcou apenas um gol.

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