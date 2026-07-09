Quantos gols faltam para Mbappé alcançar Messi na Copa do Mundo?
Jogador está na briga pela artilharia histórica do torneio
A França enfrenta o Marrocos nas quartas de final da Copa do Mundo e Kylian Mbappé teve a oportunidade de empatar com Lionel Messi em cobrança de pênalti. Apesar de desperdiçar a penalidade, o jogador do Real Madrid marcou no segundo tempo e chegou aos oito gols nesta edição do torneio, ao lado do camisa 10 da Argentina.
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Mbappé marcou em cinco dos cinco jogos que a França disputou nesta Copa do Mundo. O camisa 10 fez dois gols contra Senegal na estreia, dois contra o Iraque, deu duas assistências contra a Noruega, marcou dois contra a Suécia, converteu o pênalti na vitória sobre o Paraguai no tempo regulamentar e fez contra o Marrocos.
Lionel Messi, por usa vez, balançou as redes em todos os cinco jogos que a Argentina esteve em campo. O atual campeão do mundo fez três contra a Argélia, dois contra a Áustria e um contra a Jordânia, Cabo Verde e Egito, além de uma assistência na partida das oitavas.
Em jogos mata-mata, o francês é o maior artilheiro da história dos mundiais balançando as redes 12 vezes, porém o detentor do recorde de gols em Copas do Mundo é o argentino, com 21. Na lista geral da artilharia, Mbappé está na segunda colocação, com 20.
Marrocos viajou quatro vezes mais que a França na Copa do Mundo
O confronto entre França e Marrocos, nesta quinta-feira, às 17h (Brasília), pelas quartas de final da Copa do Mundo de 2026 coloca frente a frente duas seleções que viveram realidades completamente diferentes fora das quatro linhas. Enquanto os franceses tiveram uma logística confortável durante praticamente todo o torneio, os marroquinos precisaram percorrer grandes distâncias entre cidades-sede para seguir na competição.
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Ao longo da campanha, Marrocos percorreu aproximadamente 6.870 quilômetros, contra apenas 1.535 quilômetros da França — uma diferença de mais de quatro vezes na quilometragem acumulada.
Marrocos cruzou Estados Unidos e México durante a campanha
A seleção marroquina iniciou sua trajetória em Nova Jersey e precisou mudar constantemente de sede ao longo da Copa do Mundo. A equipe passou por Boston, Atlanta, Monterrey, no México, Houston e retornou a Boston antes das quartas de final.
Confira os deslocamentos realizados pelo Marrocos:
- Nova Jérsey → Boston: 378 km
- Boston → Atlanta: 1.522 km
- Atlanta → Monterrey: 1.746 km
- Monterrey → Houston: 611 km
- Houston → Boston: 2.562 km
Total percorrido: cerca de 6.870 km.
Mesmo enfrentando uma maratona de viagens, a equipe africana manteve o bom desempenho e garantiu vaga entre as oito melhores seleções da Copa do Mundo.
França teve logística mais fácil que Marrocos na Copa do Mundo
A França, por outro lado, praticamente permaneceu concentrada no nordeste dos Estados Unidos durante toda a competição.
Com base em Boston, os franceses estrearam em Nova Jersey e depois atuaram na Filadélfia antes de retornar à cidade onde mantiveram sua
preparação. No mata-mata, repetiram praticamente o mesmo roteiro: venceram a Suécia em Nova Jersey, eliminaram o Paraguai na Filadélfia e agora voltam a Boston para enfrentar o Marrocos.
Os deslocamentos da seleção francesa foram os seguintes:
- Nova Jérsey → Filadélfia: 120 km
- Filadélfia → Boston: 450 km
- Boston → Nova Jérsey: 392 km
- Nova Jérsey → Filadélfia: 120 km
- Filadélfia → Boston: 450 km
Total percorrido: cerca de 1.535 km.
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