Ester Expósito, namorada de Mbappé, já desmentiu romance com Vini Jr Atriz teve seu nome vinculado ao craque brasileiro

Nos últimos meses, o atacante do Real Madrid, Kylian Mbappé teve o nome ligado à atriz espanhola Ester Expósito, que passou a ser apontada pela imprensa europeia como sua namorada. O relacionamento ganhou repercussão após os dois serem vistos juntos durante uma viagem à Sardenha, na Itália, em meio ao período de recuperação de uma lesão sofrida pelo francês.

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No entanto, antes de ser apontada como namorada do craque francês, em 2022 a atriz foi apontada como novo affair de Vini Jr. O artilheiro da Seleção Brasileira na Copa do Mundo 2026 não deixava passar uma publicação da estrela do seriado 'Elite' da Netflix.

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Logo a interação entre os dois virou notícia em portais brasileiros e da Espanha. Tendo uma viagem para Miami, nos Estados Unidos, virado um ponto de virada para o romance, mas, coube a Ester desmentir a informação que circulava publicando um story dizendo: 'Fake News'.

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Jornal espanhol falou dos rumores de affair de Ester Expósito e Vini Jr em 2022 (Foto: Reprodução)

Após dois anos, os dois foram vistos juntos em um show de Travis Scott, em Madrid. O suposto flerte voltou a ser assunto nas redes sociais, mas não passou disso.

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Ester Expósito e Vini Jr. durante show de Travis Scott (Foto: Reprodução)

Quem é Ester Expósito?

Apesar de ter entrado recentemente no noticiário esportivo por conta da relação com Mbappé, Ester Expósito já era uma das celebridades mais conhecidas da Espanha.

Nascida em Madri, em janeiro de 2000, a atriz ganhou projeção internacional ao interpretar Carla Rosón na série Elite. O sucesso da produção transformou Ester em um dos principais nomes da nova geração de artistas espanhóis.

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Kylian Mbappe e Ester Exposito em Madri (Foto: Reprodução)

Antes de alcançar fama mundial, ela participou de produções como Vis a Vis e Estoy Vivo. Após deixar Elite ao fim da terceira temporada, continuou trabalhando em projetos de destaque, entre eles a minissérie Alguém Tem Que Morrer.

Além da carreira na televisão, Ester também acumula milhões de seguidores nas redes sociais e costuma atrair atenção da imprensa internacional por sua vida pessoal. No passado, a atriz chegou a ter o nome associado ao brasileiro Vinícius Júnior após interações nas redes sociais. Ela também mantém amizade com a cantora Anitta.

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Texto de: Pedro Bernardo.

Kylian Mbappé alcançou um feito inédito e lendário na história do futebol. Durante o confronto das quartas de final contra Marrocos, o camisa 10 da França anotou um golaço e se tornou o primeiro jogador em todos os tempos a balançar as redes pelo menos 8 vezes em duas edições distintas de Copa do Mundo.

Kylian Mbappé celebra o golaço contra Marrocos; atacante isola-se como o único a fazer 8 gols em duas Copas diferentes (Foto: Odd Andersen / AFP)

O gol do craque abriu caminho para a vitória parcial dos franceses por 2 a 0, com Ousmane Dembélé ampliando o placar logo em seguida. Com o resultado, a seleção da França encaminha sua classificação para as semifinais e aguarda o vencedor do duelo entre Espanha e Bélgica, que se enfrentam nesta sexta-feira (10), às 16h (de Brasília).

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