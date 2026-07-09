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Classificação da França garante novo recorde a Deschamps na história da Copa

Treinador disputará semifinal da Copa com a França

PorAbner ReyRio de Janeiro (RJ)
09/07/2026 19:19
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Deschamps sorri e abraça Mbappé
Deschamps abraça Mbappé após vitória da França sobre Marrocos na Copa (Imagem: FRANCK FIFE / AFP)

A França venceu a seleção do Marrocos por 2 a 0 no primeiro confronto das quartas de final da Copa do Mundo de 2026. O resultado garante a vaga dos franceses, uma das seleções cotadas como favoritas, na semifinal da competição. Mbappé e Dembélé marcaram os gols. Na próxima partida, que será contra o vencedor do confronto entre Bélgica e Espanha, o técnico Didier Deschamps chegará a mais um recorde histórico.

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    Deschamps orienta time da França
    Deschamps orienta França contra Marrocos na Copa (Imagem: FRANCK FIFE / AFP)

    Deschamps já se tornou o treinador com mais vitórias na história da competição após a França eliminar a Suécia na segunda fase por 3 a 0. Agora, quando os franceses entrarem em campo para a disputa da semifinal da competição, ele se tornará o técnico que comandou uma seleção em mais jogos na história da Copa.

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    Com a vitória sobre os marroquinos, Deschamps atingiu a marca de 25 partidas comandando a França em Mundiais, empatando com o técnico alemão Helmut Schön, que dirigiu a Alemanha Ocidental entre 1964 e 1978. O recorde será ultrapassado de forma isolada na próxima semana, quando Deschamps estará à beira do gramado para o duelo da semifinal e se tornará o único treinador a atingir 26 jogos na competição mais importante do planeta.

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    Deschamps também se tornou o treinador com mais vitórias na história da Copa em 2026

    A atual campanha em solo norte-americano já havia garantido a Didier Deschamps outro recorde. Durante esta edição de 2026, o comandante francês tornou-se o líder isolado no ranking de técnicos com mais vitórias em Copas do Mundo. Antes do início do torneio, o topo da lista pertencia a Helmut Schön, com 16 triunfos.

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    Deschamps ultrapassou a marca histórica do alemão ainda na fase anterior, atingindo sua 17ª vitória contra a Suécia e chegando a 19 triunfos após a classificação contra o Paraguai, nas oitavas de final. Com o resultado positivo desta quinta-feira diante do Marrocos, o treinador amplia sua hegemonia no topo, deixando para trás nomes icônicos do futebol mundial como os brasileiros Luiz Felipe Scolari (14 vitórias) e Zagallo (13 vitórias), além do alemão Joachim Löw (12 vitórias).

    No comando da França desde 2012, Deschamps consolidou uma das eras mais vitoriosas de uma seleção nacional na era moderna. Em sua quarta Copa do Mundo como técnico, ele busca o seu terceiro título mundial — ele foi campeão como jogador em 1998 e como treinador em 2018, além de ter alcançado o vice-campeonato em 2022.

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    A longevidade de Deschamps é um dos pilares do sucesso francês. Sob seu comando, a equipe também conquistou a Nations League em 2021. Agora, a França aguarda o desenrolar dos outros confrontos das quartas de final para conhecer seu adversário na semifinal, onde o "professor" francês escreverá, definitivamente, seu nome como o treinador mais presente na história das Copas do Mundo.

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