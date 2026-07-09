Mbappé iguala Messi: veja a artilharia da Copa do Mundo
Mbappé chega a oito gols e divide a liderança com Messi
Kylian Mbappé empatou em gols com o Lionel Messi pela artilharia da Copa do Mundo 2026 com 8 gols após a vitória da França por 2 a 0 sobre o Marrocos, em jogo válido pelas quartas de final do Mundial. O camisa 10 argentino marcou um gol contra o Egito, na última terça-feira (7), alcançando o topo da artilharia, já o camisa 10 francês igualou ao marcar nesta quinta-feira (9).
➡️ Simule todos os resultados da Copa do Mundo de 2026
A dupla divide a primeira posição com oito gols, mas Messi alcançou a marca em apenas cinco partidas. Mbappé, por sua vez, precisou de seis jogos para atingir o número. Logo atrás aparece Erling Haaland, da Noruega, com sete gols.
➡️Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte
Entre os brasileiros, Vinícius Júnior é o melhor colocado na disputa pela artilharia. O atacante encerrou a participação do Brasil nas oitavas de final com quatro gols em cinco partidas, ao lado de nomes como Julián Quiñones, Jude Bellingham, Mikel Oyarzabal, Ousmane Dembélé e Ismaïla Sarr.
Ester Expósito, namorada de Mbappé, já desmentiu romance com Vini Jr
França x Marrocos: veja os melhores momentos do jogo das quartas de final da Copa do Mundo
Classificação da França garante novo recorde a Deschamps na história da Copa
📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.
Artilharia da Copa do Mundo
Veja a artilharia da Copa do Mundo de 2026:
- Lionel Messi (Argentina) – 8 gols
- Kylian Mbappé (França) – 8 gols
- Erling Haaland (Noruega) – 7 gols
- Harry Kane (Inglaterra) – 6 gols
- Ousmane Dembélé (França) – 5 gols
- Vinícius Júnior (Brasil) – 4 gols
- Julián Quiñones (México) – 4 gols
- Jude Bellingham (Inglaterra) – 4 gols
- Mikel Oyarzabal (Espanha) – 4 gols
- Ismaïla Sarr (Senegal) – 4 gols
🤑 Aposte em todos os 104 jogos da Copa do Mundo! Clique e saiba mais!
É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável
Tudo sobre
Copa do Mundo 2026
Quem a França pega na semifinal da Copa? Veja data e horário do jogoHá 22 minutos
Copa do Mundo 2026
Quantas Copas do Mundo tem a França?Há 26 minutos
Copa do Mundo 2026
Mbappé atinge marca inédita em Copas do Mundo e cola em recorde de MessiHá 27 minutos
Copa do Mundo 2026
Mbappé perde pênalti, se redime com golaço, e França vence Marrocos na Copa do MundoHá 28 minutos
Fora de Campo
Marcelo Courrege explica discussão nos bastidores da Copa ao vivo; entendaHá 30 minutos
Copa do Mundo 2026
Meia do Marrocos se torna o 2° mais jovem em quartas de Copa, atrás de PeléHá 32 minutos
Mais LANCE!