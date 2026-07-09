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Mbappé iguala Messi: veja a artilharia da Copa do Mundo

Mbappé chega a oito gols e divide a liderança com Messi

PorFábia Anselmo PessoaRio de Janeiro (RJ)
09/07/2026 19:00
Supervisionado porLeonardo Damico,
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Mbappé comemorando seu oitavo gol na Copa do Mundo 2026
Mbappé comemorando seu oitavo gol na Copa do Mundo 2026 (Foto: Odd ANDERSEN / AFP)

Kylian Mbappé empatou em gols com o Lionel Messi pela artilharia da Copa do Mundo 2026 com 8 gols após a vitória da França por 2 a 0 sobre o Marrocos, em jogo válido pelas quartas de final do Mundial. O camisa 10 argentino marcou um gol contra o Egito, na última terça-feira (7), alcançando o topo da artilharia, já o camisa 10 francês igualou ao marcar nesta quinta-feira (9).

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    A dupla divide a primeira posição com oito gols, mas Messi alcançou a marca em apenas cinco partidas. Mbappé, por sua vez, precisou de seis jogos para atingir o número. Logo atrás aparece Erling Haaland, da Noruega, com sete gols.

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    Entre os brasileiros, Vinícius Júnior é o melhor colocado na disputa pela artilharia. O atacante encerrou a participação do Brasil nas oitavas de final com quatro gols em cinco partidas, ao lado de nomes como Julián Quiñones, Jude Bellingham, Mikel Oyarzabal, Ousmane Dembélé e Ismaïla Sarr.

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    Mbappé marcou o primeiro gol contra o Marrocos e igualou números de gols na artilharia da Copa do Mundo 2026
    Mbappé marcou o primeiro gol contra o Marrocos e igualou números de gols na artilharia da Copa do Mundo 2026 (Foto: Odd ANDERSEN / AFP)

    Artilharia da Copa do Mundo

    Veja a artilharia da Copa do Mundo de 2026:

      1.
    1. Lionel Messi (Argentina) – 8 gols
      2. 2.
    2. Kylian Mbappé (França) – 8 gols
      3. 3.
    3. Erling Haaland (Noruega) – 7 gols
      4. 4.
    4. Harry Kane (Inglaterra) – 6 gols
      5. 5.
    5. Ousmane Dembélé (França) – 5 gols
      6. 6.
    6. Vinícius Júnior (Brasil) – 4 gols
      7. 7.
    7. Julián Quiñones (México) – 4 gols
      8. 8.
    8. Jude Bellingham (Inglaterra) – 4 gols
      9. 9.
    9. Mikel Oyarzabal (Espanha) – 4 gols
      10. 10.
    10. Ismaïla Sarr (Senegal) – 4 gols

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