Mbappé iguala Messi: veja a artilharia da Copa do Mundo Mbappé chega a oito gols e divide a liderança com Messi

Kylian Mbappé empatou em gols com o Lionel Messi pela artilharia da Copa do Mundo 2026 com 8 gols após a vitória da França por 2 a 0 sobre o Marrocos, em jogo válido pelas quartas de final do Mundial. O camisa 10 argentino marcou um gol contra o Egito, na última terça-feira (7), alcançando o topo da artilharia, já o camisa 10 francês igualou ao marcar nesta quinta-feira (9).

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A dupla divide a primeira posição com oito gols, mas Messi alcançou a marca em apenas cinco partidas. Mbappé, por sua vez, precisou de seis jogos para atingir o número. Logo atrás aparece Erling Haaland, da Noruega, com sete gols.

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Entre os brasileiros, Vinícius Júnior é o melhor colocado na disputa pela artilharia. O atacante encerrou a participação do Brasil nas oitavas de final com quatro gols em cinco partidas, ao lado de nomes como Julián Quiñones, Jude Bellingham, Mikel Oyarzabal, Ousmane Dembélé e Ismaïla Sarr.

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Mbappé marcou o primeiro gol contra o Marrocos e igualou números de gols na artilharia da Copa do Mundo 2026 (Foto: Odd ANDERSEN / AFP)

Artilharia da Copa do Mundo

Veja a artilharia da Copa do Mundo de 2026:

1 . Lionel Messi (Argentina) – 8 gols 2 . Kylian Mbappé (França) – 8 gols 3 . Erling Haaland (Noruega) – 7 gols 4 . Harry Kane (Inglaterra) – 6 gols 5 . Ousmane Dembélé (França) – 5 gols 6 . Vinícius Júnior (Brasil) – 4 gols 7 . Julián Quiñones (México) – 4 gols 8 . Jude Bellingham (Inglaterra) – 4 gols 9 . Mikel Oyarzabal (Espanha) – 4 gols 10 . Ismaïla Sarr (Senegal) – 4 gols

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