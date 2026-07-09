Quantos gols Mbappé tem em Copas do Mundo?
Jogador marcou mais uma vez contra Marrocos na Copa
Kylian Mbappé, atacante da França, é o segundo maior artilheiro da história da Copa do Mundo, e segue ampliando cada vez mais a marca e se aproximando da liderança. Disputando as quartas de final da competição contra Marrocos nesta quinta-feira (9), o craque marcou mais um e se aproximou ainda mais da quantidade de gols marcados por Lionel Messi, atualmente o maior artilheiro da competição.
➡️ Por que a CazéTV tem delay na transmissão da Copa e como é possível reduzir o atraso
Com o gol marcado contra os marroquinos, o craque francês chega a marca de 20 gols na competição. Falta apenas um único gol para igualar Messi, que possui 21 após marcar contra o Egito nas oitavas de final. Esse é o segundo gol marcado pelo atacante no mata-mata da edição de 2026. Nas oitavas de final, contra o Paraguai, Mbappé marcou de pênalti o gol que garantiu a classificação dos franceses para a fase atual.
O camisa 10 da seleção francesa iniciou o duelo das quartas de final como vice-líder isolado na artilharia histórica após ultrapassar o alemão Miroslav Klose, que até antes do início da edição de 2026 era o maior artilheiro das Copas. Com o gol marcado contra a seleção africana, o capitão francês se aproxima ainda mais de Lionel Messi, que ainda disputará a partida das quartas de final com a Argentina diante da Suíça neste sábado (11), às 22h (de Brasília).
➡️Simule os jogos da Copa do Mundo!
Veja os gols marcados por Mbappé em Copa do Mundo
|Edição da Copa
|Gols Marcados
|Desempenho da França
Rússia 2018
4 gols
Campeã
Catar 2022
8 gols
Vice-campeã (Artilheiro)
América do Norte 2026
7 gols
Em andamento
Na atual edição, Mbappé está empatado com Messi na corrida pela Chuteira de Ouro, cada um com 8 gols marcados. Haaland, com 7 gols marcados, segue logo atrás, e Harry Kane, centroavante inglês, vem na cola dos líderes da artilharia com 6 gols marcados.
Veja a lista dos maiores goleadores da história da Copa do Mundo:
- Lionel Messi: 21 gols (8 nesta Copa)
- Kylian Mbappé: 20 gols (8 nesta Copa)
- Miroslav Klose: 16 gols
- Ronaldo Fenômeno: 15 gols
- Gerd Müller: 14 gols
🔥 Aposte R$100 na Esportivabet e receba R$100 de volta se perder
*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma
responsável.
Copa do Mundo 2026
Haaland pede que Inglaterra assuma favoritismo antes de duelo pela CopaHá 43 minutos
Copa do Mundo 2026
Quantos gols faltam para Mbappé alcançar Messi na Copa do Mundo?Há 52 minutos
Copa do Mundo 2026
Defensor recebe suspensão de dois jogos e desfalca Inglaterra na CopaHá 1 hora
Copa do Mundo 2026
Messi ou Maradona? Fenômeno elege maior da história: 'Inegável'Há 1 hora
Copa do Mundo 2026
Gavi, da Espanha, aponta adversário favorito na Copa do Mundo; vejaHá 2 horas
Copa do Mundo 2026
Astro da Espanha fala de Justin Bieber na final da Copa do Mundo: 'É verdade'Há 2 horas
Mais LANCE!