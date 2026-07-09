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Quantos gols Mbappé tem em Copas do Mundo?

Jogador marcou mais uma vez contra Marrocos na Copa

PorAbner ReyRio de Janeiro (RJ)
09/07/2026 18:25
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Mbappé conduzindo a bola em campo
Mbappé na partida entre França e Marrocos na Copa (Imagem: FRANCK FIFE / AFP)

Kylian Mbappé, atacante da França, é o segundo maior artilheiro da história da Copa do Mundo, e segue ampliando cada vez mais a marca e se aproximando da liderança. Disputando as quartas de final da competição contra Marrocos nesta quinta-feira (9), o craque marcou mais um e se aproximou ainda mais da quantidade de gols marcados por Lionel Messi, atualmente o maior artilheiro da competição.

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    Mbappé correndo em campo
    Mbappé atuando pela França na Copa do Mundo. (Imagem: FRANCK FIFE / AFP)

    Com o gol marcado contra os marroquinos, o craque francês chega a marca de 20 gols na competição. Falta apenas um único gol para igualar Messi, que possui 21 após marcar contra o Egito nas oitavas de final. Esse é o segundo gol marcado pelo atacante no mata-mata da edição de 2026. Nas oitavas de final, contra o Paraguai, Mbappé marcou de pênalti o gol que garantiu a classificação dos franceses para a fase atual.

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    camisa 10 da seleção francesa iniciou o duelo das quartas de final como vice-líder isolado na artilharia histórica após ultrapassar o alemão Miroslav Klose, que até antes do início da edição de 2026 era o maior artilheiro das Copas. Com o gol marcado contra a seleção africana, o capitão francês se aproxima ainda mais de Lionel Messi, que ainda disputará a partida das quartas de final com a Argentina diante da Suíça neste sábado (11), às 22h (de Brasília).

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    Veja os gols marcados por Mbappé em Copa do Mundo

    Edição da CopaGols MarcadosDesempenho da França

    Rússia 2018

    4 gols

    Campeã

    Catar 2022

    8 gols

    Vice-campeã (Artilheiro)

    América do Norte 2026

    7 gols

    Em andamento

    Na atual edição, Mbappé está empatado com Messi na corrida pela Chuteira de Ouro, cada um com 8 gols marcados. Haaland, com 7 gols marcados, segue logo atrás, e Harry Kane, centroavante inglês, vem na cola dos líderes da artilharia com 6 gols marcados.

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    Veja a lista dos maiores goleadores da história da Copa do Mundo:

      1.
    1. Lionel Messi: 21 gols (8 nesta Copa)
      2. 2.
    2. Kylian Mbappé: 20 gols (8 nesta Copa)
      3. 3.
    3. Miroslav Klose: 16 gols
      4. 4.
    4. Ronaldo Fenômeno: 15 gols
      5. 5.
    5. Gerd Müller: 14 gols

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