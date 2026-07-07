Milhares de alunos faltam às aulas após vitória da Inglaterra na Copa Dados preliminares apontam queda na frequência escolar depois da classificação inglesa sobre o México

A classificação da Inglaterra sobre o México nas oitavas de final da Copa do Mundo também teve impacto fora dos gramados. De acordo com dados preliminares publicados pelo jornal "The Guardian", cerca de 332 mil alunos deixaram de comparecer às escolas inglesas na manhã desta segunda-feira (6), após a vitória por 3 a 2 da seleção comandada por Thomas Tuchel.

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Os números ainda precisam ser confirmados pelo Departamento de Educação (DfE), mas um levantamento realizado com mais de 12 mil escolas estaduais apontou queda na frequência escolar em relação à semana anterior. O índice de presença foi de 89,79%, contra 93,09% na segunda-feira anterior, com redução mais acentuada entre estudantes do ensino secundário.

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Queda na frequência e aumento das faltas

Os dados foram coletados pelo sistema de gestão escolar Arbor, utilizado por mais da metade das escolas da Inglaterra. Segundo a plataforma, o número de faltas não autorizadas praticamente dobrou, passando de 2,92% para 5,61%. Extrapolando os números para toda a rede pública, isso representa aproximadamente 193 mil ausências não autorizadas a mais em relação à semana passada.

O levantamento também indica que os alunos mais velhos foram os que mais faltaram. No 9º ano, a frequência caiu mais de dez pontos percentuais, o equivalente a cerca de 66 mil estudantes. Já entre as crianças da pré-escola, a queda foi de apenas 1,4 ponto percentual, aproximadamente 7.800 alunos.

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Antes da partida, Thomas Tuchel chegou a brincar sobre o tema e sugeriu que os pais escrevessem uma justificativa para permitir que os filhos acompanhassem o jogo da seleção inglesa.

Torcedores da Inglaterra comemoram vitória sobre o México na Copa do Mundo (Foto: SCOTT HEPPELL / AFP)

Escolas adaptam rotina para a Copa

Diversas escolas alteraram seus horários em função da partida, disputada durante a madrugada no horário britânico e iniciada com atraso por causa das condições climáticas na Cidade do México.

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Na Annfield Plain Infant School, no condado de Durham, o registro de presença permaneceu aberto até as 10h, permitindo maior flexibilidade às famílias. A unidade registrou 100% de frequência e promoveu um café da manhã temático, além de exibir a reprise da partida e organizar uma disputa de pênaltis entre os alunos.

— Tem funcionado muito bem para nós. A frequência escolar é uma prioridade muito importante — afirmou o diretor Martin Urwin.

Na Hill Avenue Academy, em Wolverhampton, a estratégia foi semelhante. O diretor Daniel Steventon destacou o clima de celebração vivido pelos estudantes.

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— Foi absolutamente maravilhoso. Algumas crianças chegaram ao estacionamento cantando "It's coming home". Há algo de mágico na Copa do Mundo. A nação, as escolas e todos se unindo para apoiar a seleção nacional.

Jogadores da Inglaterra comemoram vitória sobre o México na Copa do Mundo (Foto: Rodrigo OROPEZA / AFP)

Governo incentiva participação nas atividades

Em nota, um porta-voz do Departamento de Educação afirmou que a Copa do Mundo tem mobilizado o país e destacou o papel das escolas durante o torneio.

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— A Copa do Mundo está unindo o país inteiro, e as escolas são o coração dessa celebração. Não há lugar melhor para as crianças compartilharem a emoção, torcerem juntas e criarem memórias inesquecíveis com seus amigos.

O órgão também incentivou as instituições de ensino a promoverem atividades relacionadas ao torneio e reforçou o pedido para que os pais garantam a presença dos filhos nas escolas para participar das celebrações.

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Keir Starmer é o primeiro-ministro do Reino Unido (Foto: Isabel Infantes / POOL / AFP)

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