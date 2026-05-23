Torcedores se revoltam com arbitragem em Grêmio x Santos: 'Pênalti'

O primeiro tempo de Grêmio e Santos, deste sábado (23), no Rio Grande do Sul, pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro, foi marcado por uma polêmica de arbitragem. Aos 18 minutos, a equipe do Peixe reclamou de um possível pênalti não marcado em cima do atacante Gabigol.

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O caso aconteceu durante um ataque promissor da equipe paulista. Em uma troca de passes, Rony achou uma enfiada de bola na área tricolor em direção ao camisa 9. Antes mesmo de ter o domínio completo da bola, Gabigol caiu na área.

O atacante reclamou que foi deslocado pelo lateral Viery. O defensor do Grêmio, de fato, encosta no atacante do Peixe, mas o árbitro Bruno Arleu de Araújo entendeu que a disputa foi limpa. Nas redes sociais, torcedores reclamaram da decisão da arbitragem.

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