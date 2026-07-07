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Egito denuncia arbitragem à Fifa após eliminação para a Argentina na Copa do Mundo

Argentina venceu o Egito de virada por 3 a 2 nas oitavas de final na Copa do Mundo

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
07/07/2026 22:54
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Hossam Hassan, técnico do Egito, viu injustiça de árbitro na Copa do Mundo
Hossam Hassan, técnico do Egito reclamando com a arbitragem em confronto contra Argentina (Foto: Roberto Schmidt/AFP)

A Federação Egípcia de Futebol formalizou uma denúncia à Fifa após a derrota por 3 a 2 para a Argentina, nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026. Inconformada com decisões tomadas durante a partida, a entidade pediu uma investigação sobre a atuação do árbitro francês François Letexier e de seus assistentes, Cyril Mugnier e Mehdi Rahmouni, além de solicitar que o trio seja afastado do restante da competição.

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    Segundo o jornal espanhol Diario AS, o presidente da federação, Hany Abo Rida, encaminhou o pedido à Fifa alegando que erros de arbitragem influenciaram diretamente o resultado do confronto, vencido pela Argentina de virada nos acréscimos.

    As principais reclamações da seleção egípcia envolvem dois lances decisivos. O primeiro aconteceu quando o Egito ainda vencia por 1 a 0. Mostafa Zico chegou a marcar o segundo gol da equipe, mas o lance foi anulado após revisão do VAR, que identificou uma falta na origem da jogada. Pouco depois, o atacante voltou a balançar as redes e ampliou a vantagem para 2 a 0.

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    A Argentina, porém, reagiu no segundo tempo, empatou a partida e garantiu a classificação com um gol de Enzo Fernández nos acréscimos. Na origem da jogada, os egípcios reclamaram de um suposto pênalti sobre Fathy, que teria sido desarmado de maneira irregular antes do contra-ataque argentino.

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    • Após o apito final, jogadores e comissão técnica demonstraram forte insatisfação com a arbitragem. Autor do segundo gol egípcio, Mostafa Zico afirmou que a competição estaria "direcionada" e declarou que o árbitro "não foi justo" durante a partida. O técnico Hossam Hassan também questionou a condução do confronto e sugeriu que decisões importantes favoreceram a equipe argentina.

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    Lionel Messi comemora gol marcado pela Argentina contra o Egito na Copa do Mundo
    Lionel Messi comemora gol marcado pela Argentina contra o Egito na Copa do Mundo (Foto: Thomas Coex/AFP)

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    O adversário da equipe comandada por Lionel Scaloni será a Suíça, que bateu a Colômbia nos pênaltis também nesta terça-feira (7). A partida das quartas de final está marcada para o próximo sábado (11), às 22h.

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