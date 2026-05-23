Com novidades, Santos está pronto para enfrentar o Grêmio pelo Brasileirão

O Santos está escalado para enfrentar o Grêmio na noite deste sábado (23), às 19h (de Brasília), na Arena do Grêmio, em Porto Alegre, pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro.

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O Peixe não contará, pelo segundo jogo seguido, com Neymar. O camisa 10 sentiu um edema na panturrilha direita e está sendo poupado para a disputa da Copa do Mundo pela Seleção Brasileira, que começa no dia 11 de junho. Ele não vai atuar mais pelo Alvinegro Praiano até a disputa do Mundial.

O clube convive com muitos jogadores lesionados e com problemas físicos. Os atacantes Barreal (suspenso) e Rollheiser (dores musculares) não estão à disposição.

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A principal novidade na lista de relacionados é o atacante Davi Fernandes, do Sub-20. O jogador viajou pela primeira vez com o elenco profissional e fica como opção para o setor ofensivo ao lado de Gabriel Barbosa, Lautaro Díaz, Moisés, Robinho Jr. e Rony.

Este será o 100º duelo entre as duas equipes. Até aqui, desde 1935, são 40 vitórias do Santos, 38 empates e 31 vitórias do Grêmio.

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Santos está pronto para duelo contra o Grêmio. (Foto: Divulgação/ Santos FC)

Como o Santos chega para o duelo contra o Grêmio?

O Santos chega pressionado para o duelo contra o Grêmio após empatar por 2 a 2 com o San Lorenzo, da Argentina, na última quarta-feira (20), na Vila Belmiro, pela quinta rodada da Copa Sul-Americana. Com o resultado, o time permaneceu na lanterna do Grupo D e fora da zona de classificação para a próxima fase do torneio.

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No último domingo (17), o Santos perdeu para o Coritiba por 3 a 0, na Neo Química Arena, pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro, em uma partida conturbada e marcada pela substituição equivocada de Neymar. Apesar de ter solicitado ao STJD a anulação da partida, o Peixe não teve o pedido acatado pelo tribunal.

A semana seguiu turbulenta com o início da votação do novo estatuto por parte do Conselho Deliberativo, marcada por constantes protestos das principais torcidas organizadas durante as reuniões.

Santos e Grêmio estão empatados na tabela do Brasileirão, com 18 pontos, e são as primeiras equipes fora da zona de rebaixamento.

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Ficha Técnica:

⚽ GRÊMIO X SANTOS - 17ª rodada do Campeonato Brasileiro

📲 Sábado, dia 23 de maio de 2026

📍Estádio: Arena do Grêmio (Porto Alegre, RS)

⏰Horário: 19h (de Brasília)

📺Onde assistir: Premiere (clique para assistir ao vivo)

🗣️Arbitragem: Bruno Arleu de Araujo (RJ)

🚩Assistentes: Guilherme Dias Camilo (MG) e Thiago Henrique Neto Correa Farinha (RJ)

📟 VAR: Rafael Traci (SC)

Escalações:

GRÊMIO (Técnico: Luís Castro) Weverton; Pavon, Luis Eduardo, Viery e Caio Paulista; Noriega, Leo Pérez e Braithwaite; Enamorado, Amuzu e Carlos Vinicius.

SANTOS (Técnico: Cuca) Gabriel Brazão; Igor Vinicius, Adonís Frías, Lucas Verissimo e Escobar; William Arão, Gustavo Henrique, Gabriel Bontempo e Miguelito; Rony e Gabigol.

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