CazéTV exibe Argentina x Suíça com exclusividade; veja divisão com a Globo Emissora é a principal transmissora do torneio

A CazéTV transmite todos os jogos das quartas de final da Copa do Mundo e terá, com exclusividade, dois dos quatro confrontos da fase: Argentina x Suíça e Inglaterra x Noruega. As outras duas partidas, Espanha x Bélgica e França x Marrocos, também serão exibidas pela CazéTV e terão transmissão também da Globo e SBT.

➡️ Simule os jogos da Copa do Mundo!

Com isso, a CazéTV segue como a única plataforma a transmitir todos os jogos da Copa do Mundo:

França x Marrocos — CazéTV, Globo e SBT

Espanha x Bélgica — CazéTV, Globo e SBT

Inglaterra x Noruega — CazéTV (exclusivo)

Argentina x Suíça — CazéTV (exclusivo)

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Por que a Cazé TV tem preferência na Copa do Mundo

A CazéTV adquiriu o pacote completo da competição e exibe os 104 jogos da Copa do Mundo de 2026. Já a Globo possui os direitos de 55 partidas, enquanto o SBT transmite 32 confrontos.

continua após a publicidade

A definição dos jogos até a segunda rodada da fase de grupos por cada emissora foi realizada meses antes do torneio, em um sistema de escolhas alternadas organizado pela Fifa. Dessa forma, algumas partidas ficam exclusivas da CazéTV, incluindo jogos de seleções tradicionais, com alternância de escolhas nas rodadas e prioridade entre as emissoras.

🤑 Aposte em todos os 104 jogos da Copa do Mundo! Clique e saiba mais!

É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável