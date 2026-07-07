CazéTV exibe Argentina x Suíça com exclusividade; veja divisão com a Globo
Emissora é a principal transmissora do torneio
A CazéTV transmite todos os jogos das quartas de final da Copa do Mundo e terá, com exclusividade, dois dos quatro confrontos da fase: Argentina x Suíça e Inglaterra x Noruega. As outras duas partidas, Espanha x Bélgica e França x Marrocos, também serão exibidas pela CazéTV e terão transmissão também da Globo e SBT.
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Com isso, a CazéTV segue como a única plataforma a transmitir todos os jogos da Copa do Mundo:
- França x Marrocos — CazéTV, Globo e SBT
- Espanha x Bélgica — CazéTV, Globo e SBT
- Inglaterra x Noruega — CazéTV (exclusivo)
- Argentina x Suíça — CazéTV (exclusivo)
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Por que a Cazé TV tem preferência na Copa do Mundo
A CazéTV adquiriu o pacote completo da competição e exibe os 104 jogos da Copa do Mundo de 2026. Já a Globo possui os direitos de 55 partidas, enquanto o SBT transmite 32 confrontos.
A definição dos jogos até a segunda rodada da fase de grupos por cada emissora foi realizada meses antes do torneio, em um sistema de escolhas alternadas organizado pela Fifa. Dessa forma, algumas partidas ficam exclusivas da CazéTV, incluindo jogos de seleções tradicionais, com alternância de escolhas nas rodadas e prioridade entre as emissoras.
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