Veja gols em Grêmio x Santos: Gabigol e Carlos Vinícius marcam
Equipes se enfrentam pela 17ª rodada do Brasileirão
- Matéria
- Mais Notícias
O confronto entre Grêmio e Santos, deste sábado (23), no Rio Grande do Sul, pela 17ª rodada do Brasileirão, foi marcado por gols. No primeiro tempo, Gabigol abriu o placar para o Peixe e Carlos Vinícius deixou tudo igual antes do intervalo.
Torcedores se revoltam com arbitragem em Grêmio x Santos: ‘Pênalti’
Fora de Campo
Com novidades, Santos está pronto para enfrentar o Grêmio pelo Brasileirão
Santos
Confira retrospecto entre Grêmio e Santos; times brigam para se afastar do Z4 do Brasileirão
Santos
➡️ Promessa do fisiculturismo, Ganley morre e comove atletas
O gol do camisa 9 do Peixe aconteceu aos 31 minutos. Após um erro na saída de bola de Caio Paulista, Miguelito avançou em direção ao gol e, ao se aproximar de Weverton, tocou para o lado, onde estava Gabigol, livre para marcar.
➡️ Torcedores se revoltam com arbitragem em Grêmio x Santos: 'Pênalti'
Antes do intervalo, o Grêmio alcançou o empate. O gol tricolor aconteceu aos 39 minutos, quando Amuzu achou Carlos Vinícius na área para marcar de cabeça.
➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas
🤑 Aposte em São Paulo x Botafogo pelo Brasileirão! Clique aqui e saiba mais!
É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias