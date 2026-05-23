Veja gols em Grêmio x Santos: Gabigol e Carlos Vinícius marcam

O confronto entre Grêmio e Santos, deste sábado (23), no Rio Grande do Sul, pela 17ª rodada do Brasileirão, foi marcado por gols. No primeiro tempo, Gabigol abriu o placar para o Peixe e Carlos Vinícius deixou tudo igual antes do intervalo.

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O gol do camisa 9 do Peixe aconteceu aos 31 minutos. Após um erro na saída de bola de Caio Paulista, Miguelito avançou em direção ao gol e, ao se aproximar de Weverton, tocou para o lado, onde estava Gabigol, livre para marcar.

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Antes do intervalo, o Grêmio alcançou o empate. O gol tricolor aconteceu aos 39 minutos, quando Amuzu achou Carlos Vinícius na área para marcar de cabeça.

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