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Santos confirma amistoso durante intertemporada no Pacaembu

Peixe utilizará amistoso como preparação para a retomada do Brasileirão, Copa do Brasil e Sul-Americana

PorJuliana YamaokaSão Paulo (SP)
30/06/2026 21:42
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Santos retorna ao Pacaembu depois de 6 anos. (Foto: Ivan Storti/ Santos FC)
Santos retorna ao Pacaembu depois de 6 anos. (Foto: Ivan Storti/ Santos FC)

O Santos confirmou na noite desta terça-feira (30) a realização de um amistoso contra o União São João, de Araras. A partida será disputada no próximo sábado (4), às 11h (de Brasília), na Mercado Livre Arena Pacaembu.

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    • Os ingressos custam entre R$ 5 e R$ 30. A venda terá início nesta quinta-feira (1º), a partir das 12h, para os associados do Sócio Rei no plano Black. Já os demais torcedores poderão adquirir as entradas a partir das 16h, por meio do programa gratuito Santos Mais Popular. Clique aqui para comprar.

    O amistoso marcará o retorno do Santos ao Pacaembu após mais de cinco anos. A última partida do Peixe no estádio aconteceu em 29 de fevereiro de 2020, quando empatou por 0 a 0 com o Palmeiras, pelo Campeonato Paulista.

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    A equipe comandada por Cuca retomou as atividades na semana passada, após o período de férias durante a Copa do Mundo. Desde então, o elenco tem concentrado os trabalhos na preparação física para a sequência da temporada.

    O amistoso faz parte do planejamento do clube para manter o ritmo de jogo antes da retomada das competições oficiais. O Santos segue vivo em três torneios no segundo semestre: Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e Copa Sul-Americana.

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    Inicialmente, a diretoria planejava uma intertemporada em Portugal, que incluiria a realização de três amistosos. No entanto, o projeto foi cancelado após a antecipação de uma rodada do Campeonato Brasileiro, o que reduziu o período disponível para a viagem.

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    Santos confirma amistoso no Pacaembu. (Foto: Divulgação / Santos FC)
    Santos confirma amistoso no Pacaembu. (Foto: Divulgação / Santos FC)

    Confira a agenda de jogos oficiais do Santos:

    JULHO

    16.07 (quinta-feira) - Botafogo x Santos - 19h30 (de Brasília) - Nilton Santos (RJ) - 19ª rodada do Campeonato Brasileiro

    21.07 (terça-feira) - Universidad Central x Santos - 21h30 (de Brasília) - Olimpico de la UCV (VEN) - jogo de ida dos playoffs da Copa Sul-Americana

    25.07 (sábado) - Santos x Chapecoense - 18h30 (de Brasília) - Vila Belmiro - 20ª rodada do Campeonato Brasileiro

    28.07 (terça-feira) - Santos x Universidad Central - 21h30 (de Brasília) - Vila Belmiro - jogo de volta dos playoffs da Copa Sul-Americana

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