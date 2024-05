Palpite: São Paulo x Fluminense – Campeonato Brasileiro – 13/5/2024

(Photo by Pedro TAPIA / PHOTOSPORT / AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 13/05/2024 - 01:02 • São Paulo (SP)

Beirando a zona de rebaixamento, o Fluminense encara o São Paulo, que segue com performances cada vez mais convincentes desde a chegada de Zubeldia no comando técnico. O jogo começa às 19h (de Brasília) de segunda-feira (13). As equipes se encontram no Estádio do Morumbis, em São Paulo. Assista no Premiere.

Palpite São Paulo x Fluminense

Em ascensão desde a chegada de Luis Zubeldía, o São Paulo chega para o confronto com seis partidas de invencibilidade. Enquanto isso, o Fluminense continua com dificuldade em ter boas atuações como visitante, mas conseguiu um triunfo importante contra o Colo-Colo, fora de casa, na última vez que entrou em campo.

Apesar da vitória do Fluminense em sua última aparição, o clube carioca não faz uma boa temporada. Ao contrário do Tricolor Paulista, que após a chegada de seu novo treinador, tem sido cada vez mais consistente na atual temporada. Sendo assim, o que recomendamos aos apostadores é um palpite no “Resultado Final – São Paulo”.

Palpite do Jogo - Resultado Final – São Paulo

​- 1.83 na bet365

- 1.90 na Betano

- 1.85 na Betfair

As odds foram verificadas no momento da redação deste artigo, e estão sujeitas à mudança. Consulte as odds atualizadas no site das casas de apostas.

São Paulo e seu desempenho atual

O São Paulo tem um novo desempenho desde a chegada do novo treinador. Após a demissão de Thiago Carpini, não perdeu mais uma partida sequer na atual temporada.

Recentemente, confirmou o triunfo pela terceira vez consecutiva na Copa Libertadores, ficando muito próximo das oitavas de final da competição e começando a ser cotado ao título.

Na Série A do Brasileirão, o Tricolor Paulista é o oitavo colocado ao final da quinta rodada. Durante sua trajetória, venceu duas, empatou uma e perdeu nas outras duas partidas disputadas.

Fluminense e sua última performance

O Fluminense realiza campanhas bem abaixo das expectativas na maioria das competições que disputa na atual temporada. No começo do ano, perdeu o título do estadual carioca após ser eliminado na semifinal pelo Flamengo.

Na Série A do Brasileirão, tem um dos piores inícios dos últimos anos. Com apenas uma vitória ao final da quinta rodada, beira a zona de rebaixamento e figura na 16ª posição.

Ao menos, garante uma bela campanha na Copa Libertadores. Nas quatro primeiras rodadas, não perdeu uma partida sequer e já encaminhou a classificação para as oitavas de final, tendo quatro pontos a mais em relação ao terceiro colocado do Grupo A, Colo Colo.