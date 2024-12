Torcedores do Botafogo se revoltam com titular contra o Pachuca: ‘Fica na Arábia’

A partida do Botafogo contra o Pachuca, nesta quarta-feira (11), gerou críticas dos torcedores para um dos jogadores escolhidos por Artur Jorge para iniciar a partida. O jogo é válido pela Copa Intercontinental.

Titular em 2023, Eduardo perdeu espaço no Botafogo nesse ano por conta de lesões e do rendimento. Apesar disso, o jogador começou como titular contra o Pachuca. Sua atuação, porém, não agradou os torcedores alvinegros.

Três dias depois de ser campeão nacional, os jogadores titulares não tiveram tempo de descansar após uma sequência decisiva na reta final da temporada. O Botafogo já não contava com Vitinho, por lesão muscular, e Bastos, que ainda se recupera de lesão na coxa. Mas o técnico alvinegro decidiu não ir com força máxima e poupar alguns titulares desgastados. Alex Telles, Marlon Freitas, Almada e Savarino ficaram fora dos 11 iniciais e começam a partida no banco.

Escalação do Botafogo

A equipe que vai a campo contra o Pachuca, no Estádio 974, é: John; Ponte, Adryelson, Barboza, Cuiabano; Allan, Gregore; Luiz Henrique, Eduardo, Matheus Martins; Igor Jesus.

Após passar pelo Botafogo com uma vitória por 3 a 0, o Pachuca vai enfrentar o Al-Ahly, do Egito, que já está classificado para as semifinais depois de passar do Al Ain, dos Emirados Árabes. Se avançar novamente, o adversário da decisão será o Real Madrid. O gigante espanhol entrou automaticamente na final por vencer a Liga dos Campeões da última temporada, como prevê o regulamento da competição.

📆 Data e horário: quarta-feira, 11 de dezembro de 2024, às 14h (de Brasília)

📍 Local: Estádio 974, em Doha, Catar

📺 Onde assistir: Globo, SporTV, CazéTV e FIFA+

