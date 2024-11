Palpite: Borussia Monchengladbach x Werder Bremen – Campeonato Alemão – 3/11/2024

(Foto: Reprodução/Twitter Werder Bremen)







Publicada em 03/11/2024

Realizando campanhas semelhantes na reta inicial do Campeonato Alemão, as equipes do Borussia Monchengladbach e Werder Bremen se enfrentam na 10ª rodada da competição. O jogo começa às 13h30 (de Brasília) de domingo (3). As equipes se encontram no Borussia-Park, em Mönchengladbach, Alemanha. Assista no ONEFOOTBALL.

Palpite Borussia Monchengladbach x Werder Bremen

Em uma campanha até então marcada por altos e baixos, o Borussia Monchengladbach aparece na metade inferior da tabela com apenas dez pontos somados. Do outro lado, o Werder Bremen também não apresenta tanta solidez em suas performances iniciais, mas buscou um importante empate em 2 a 2 contra o Bayer Leverkusen na rodada anterior.

Apesar da promessa de um jogo com alguns gols marcados, as equipes possuem níveis técnico e tático semelhantes. Por este motivo, mesmo o Borussia Monchengladbach tendo o mando de campo a seu favor, é arriscado apostar no triunfo de qualquer um dos clubes. Dessa forma, o que recomendamos aos apostadores é um palpite no “Resultado Final – Empate”.

Palpite Final: Empate

Borussia Monchengladbach e seu desempenho atual

O Borussia Monchengladbach faz mais uma reta inicial de Campeonato Alemão dentro das expectativas. Na 11ª posição ao final da oitava rodada, tem dez pontos somados, que são provenientes de três vitórias, um empate e quatro derrotas.

Recentemente, garantiu um importante triunfo contra o Heidenheim, que afastou o clube da zona de rebaixamento. No confronto, teve o mando de campo no Borussia-Park e levou a melhor por 3 a 2.

No entanto, na última vez que entrou em campo, não garantiu uma sequência positiva na Bundesliga, ficando apenas no empate com o Mainz na Mewa Arena, pelo placar de 1 a 1.

Werder Bremen e sua última performance

O Werder Bremen tem mostrado enorme eficiência no setor ofensivo na reta inicial do Campeonato Alemão. Considerando as quatro partidas mais recentes, balançou as redes dez vezes, tendo uma média superior a um gol marcado por rodada.

Nas duas últimas vezes que entrou em campo, conquistou um triunfo surpreendente diante do Wolfsburg, por 4 a 2; e empatou com o temido elenco do Bayer Leverkusen, pelo placar de 2 a 2.

Por este motivo, figura na nona posição com doze pontos somados ao final da oitava rodada. Em uma trajetória marcada por três vitórias, três empates e duas derrotas, apresenta ainda um saldo negativo de dois gols.