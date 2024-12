Amaury Antônio Pasos, ex-ala pivô e armador do basquete brasileiro, morreu aos 89 anos em São Paulo. O falecimento foi confirmado nesta quinta-feira (12), um dia após seu aniversário, na presença de familiares. A causa da morte ainda não foi revelada.

Pasos é lembrado por ser o único jogador a receber o título de MVP de Mundiais em duas posições distintas e por sua inclusão no Hall da Fama do basquete. Sua morte marca uma perda significativa para o esporte no Brasil.

A Confederação Brasileira de Basquete (CBB) decretou três dias de luto, evidenciando o impacto de Pasos no basquete nacional. Guy Peixoto Jr., presidente da CBB, destacou a figura de Pasos não só como atleta, mas como pessoa.

-Amaury foi um gigante, um homem na vida e uma lenda no basquete. É uma perda irreparável. Seu legado é eterno e suas histórias e feitos serão lembrados por gerações - declarou Peixoto.

Mais sobre Amaury Passos

Nascido em São Paulo, de pais argentinos, Pasos começou sua carreira esportiva na natação antes de se dedicar ao basquete. Atuou pelo Clube Atlético Tietê, Sírio e Corinthians, onde se destacou e conquistou títulos importantes. Representou a seleção brasileira, ganhando dois campeonatos mundiais e duas medalhas olímpicas de bronze. Sua decisão de permanecer no Brasil, recusando ofertas para jogar na Liga Americana de Basquete, demonstrou seu compromisso com o esporte nacional.

Amaury Passos recebeu busto em homanegem do Corinthians (Foto: Reprodução/Corinthians TV)

Sua passagem pelo Corinthians foi marcada por títulos importantes, como cinco campeonatos metropolitanos, três paulistas, dois brasileiros e dois sul-americanos, entre 1966 e 1972.

Em outubro deste ano, Amaury recebeu um busto no Ginásio Poliesportivo Wlamir Marques, situado no Parque São Jorge, em homenagem aos seus feitos pelo Corinthians e pelo basquete nacional.