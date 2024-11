Palpite: Bayern de Munique x Union Berlin – Campeonato Alemão – 2/11/2024

(Photo by INA FASSBENDER / AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 02/11/2024 - 04:20 • Rio de Janeiro

Apesar de ter a mesma pontuação do RB Leipzig, o Bayern de Munique continua na liderança do Campeonato Alemão pelo saldo de gols. Seu oponente da 9ª rodada, Union Berlin, faz sólida campanha e aparece dentro do G4. O jogo começa às 11h30 (de Brasília) de sábado (2). As equipes se encontram na Allianz Arena, em Munique. Assista no ONEFOOTBALL.

Palpite Bayern de Munique x Union Berlin

Após ter goleado mais um oponente na rodada anterior do Campeonato Alemão, o Bayern de Munique segue na liderança da competição pelo saldo de gols, que é muito maior que o do segundo colocado. Do outro lado, o Union Berlin surpreende até mesmo seu torcedor mais otimista na reta inicial da Bundesliga, estando na quarta posição da tabela ao final da 8ª rodada.

Mesmo que o Union Berlin faça uma campanha bem acima das expectativas, dificilmente terá chances de pontuar nesta rodada. O Bayern de Munique marcou nove gols nas últimas duas rodadas, sendo improvável que não busque mais um triunfo expressivo diante de seu torcedor. Dessa forma, o que recomendamos aos apostadores é um palpite no “Resultado Final – Bayern de Munique vence”.

Palpite Final: Bayern de Munique vence

Bayern de Munique e seu desempenho atual

O Bayern de Munique lidera a tabela do Campeonato Alemão por conta do saldo de gols, tendo a mesma pontuação do RB Leipzig, mas se destacando pelo incrível aproveitamento ofensivo.

Na última rodada disputada na Bundesliga, visitou o lanterna da tabela, Bochum, e se aproveitou da fragilidade defensiva de seu adversário. Em confronto completamente controlado pelos Bávaros, venceu o clube mandante por 5 a 0.

No entanto, vale ressaltar que a equipe não consegue ter uma campanha tão sólida na reta inicial da Liga dos Campeões da Europa, vindo de duas derrotas consecutivas na competição, sendo a última delas por goleada contra o Barcelona.

Union Berlin e sua última performance

O Union Berlin faz um início de temporada muito acima das expectativas na divisão de elite do futebol alemão. Considerando as últimas três rodadas, somou sete dos nove pontos possíveis.

Já em sua campanha total, perdeu apenas uma partida ao final da oitava rodada, quando foi superado pelo Borussia Monchengladbach, fora de casa, pelo placar de 1 a 0.

No mais, empatou três vezes e venceu nos outros quatro confrontos, garantindo ao clube vaga no G4. Na quarta posição com 15 pontos somados, apresenta a mesma pontuação do 3º colocado, Bayer Leverkusen, mas tem o saldo de gols inferior.