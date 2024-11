Série A: times mais rebaixados na história

Clubes como América-MG, Vitória e Coritiba lideram o ranking de rebaixamentos da Série A para a Série B. (Foto: Paulo Paiva/AGIF)







A Série A do Campeonato Brasileiro é a principal competição do futebol nacional, atraindo grande visibilidade e contando com clubes de tradição. No entanto, a competitividade do campeonato e as exigências de desempenho colocam muitos clubes em risco de rebaixamento para a Série B. Ao longo dos anos, diversos times acumularam quedas, e alguns deles têm um histórico marcado por constantes rebaixamentos, tornando-se frequentes na lista dos mais rebaixados da elite do futebol nacional. Confira a lista dos times mais rebaixados na Série A.

Nesta lista dos clubes mais vezes rebaixados da Série A, destacam-se América-MG, Vitória e Coritiba, que passaram por rebaixamentos recorrentes nas últimas décadas. Cada clube tem sua própria trajetória e desafios específicos que impactaram sua permanência na primeira divisão. A seguir, conheça o ranking dos cinco times com o maior número de rebaixamentos da Série A para a Série B, incluindo os anos das quedas e um pouco sobre a história de cada um na competição.

Série A: times mais rebaixados

América-MG – 7 rebaixamentos

Anos: 1993, 1998, 2001, 2011, 2016, 2018 e 2022

O América-MG lidera o ranking de rebaixamentos da Série A para a Série B, com sete quedas. O clube mineiro, apesar de contar com uma base sólida e uma torcida fiel, enfrentou dificuldades para se manter na elite. O "Coelho" alterna entre campanhas de destaque e outras mais desafiadoras, o que o levou a esses rebaixamentos ao longo dos anos.

Vitória – 6 rebaixamentos

Anos: 1982, 1991, 2004, 2010, 2014 e 2018

O Vitória é um dos clubes mais tradicionais da Bahia e do Nordeste, mas também é um dos mais rebaixados da Série A. As oscilações de desempenho e os problemas financeiros impactaram o clube, que enfrentou seis quedas para a Série B. A equipe busca recuperar seu lugar de destaque e se estabilizar na elite do futebol brasileiro.

Coritiba – 6 rebaixamentos

Anos: 1989, 1993, 2005, 2009, 2017 e 2020

O Coritiba, tradicional clube do Paraná, também aparece entre os mais rebaixados da Série A. Com seis quedas para a Série B, o "Coxa" vive uma trajetória de altos e baixos no futebol brasileiro. Mesmo com uma torcida fiel e forte tradição, o clube paranaense encontra dificuldades para manter a regularidade na Série A.

Sport – 6 rebaixamentos

Anos: 1989, 2001, 2009, 2012, 2018 e 2021

O Sport Recife, campeão brasileiro de 1987, também figura entre os clubes com mais rebaixados da Série A. O time pernambucano, que já viveu momentos de glória, acabou sendo rebaixado para a Série B em seis oportunidades. A equipe, popularmente conhecida como "Leão da Ilha," busca consolidar-se novamente na elite e superar as dificuldades que resultaram em suas quedas.

Goiás – 5 rebaixamentos

Anos: 1993, 1998, 2010, 2015 e 2020

O Goiás é um dos clubes mais importantes do Centro-Oeste brasileiro e acumula cinco rebaixamentos para a Série B. O clube goiano enfrenta desafios específicos da região e, ao longo de sua história, alternou campanhas bem-sucedidas com momentos de instabilidade. A equipe trabalha para se manter competitiva e estável na Série A.

Esses clubes disputaram a Série A, mas estão na lista dos times mais rebaixados da história. A elite do futebol nacional exige um nível de competitividade elevado, e problemas financeiros, má gestão ou fases de má performance em campo podem colocar qualquer equipe em risco de queda. Esses clubes, apesar das quedas, continuam a lutar pelo retorno e pela consolidação na primeira divisão, contando com o apoio de suas torcidas e o desejo de reescrever suas histórias na elite do futebol brasileiro.

Esse ranking dos times mais rebaixados da história da Série A evidencia a oscilação natural no desempenho de muitos clubes e o quão difícil é manter-se estável em um dos campeonatos mais disputados do mundo. A cada temporada, a Série A coloca à prova a capacidade técnica, financeira e organizacional dos clubes, e aqueles que não conseguem atender às exigências acabam enfrentando o rebaixamento. Para os times como América-MG, Vitória, Coritiba, Sport e Goiás, a luta pela permanência e a superação dos obstáculos são constantes, em busca de estabilidade na principal divisão do futebol nacional.