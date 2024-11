Palpite: Farense x Benfica – Campeonato Português – 2/11/2024

(Photo by FILIPE AMORIM / AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 02/11/2024 - 05:00 • Rio de Janeiro

Após ter tido uma estreia ruim na competição, o Benfica entrou no eixo e manteve alto aproveitamento na Liga Portugal. Seu adversário da décima rodada, Farense, aparece na última posição da tabela. O jogo começa às 15h (de Brasília) de sábado (2). As equipes se encontram no Estádio de São Luís, em Faro, Portugal. Assista no Disney+.

Palpite Farense x Benfica

Afundado na lanterna da tabela, o Farense busca sua segunda vitória na atual edição do Campeonato Português, sendo um forte candidato a ser rebaixado nesta temporada. Do outro lado, o Benfica segue realizando performances cada vez mais sólidas e consistentes na competição, apesar de estar a oito pontos de distância do líder.

Não há maiores motivos para crermos em uma possível “zebra” neste duelo. Mesmo atuando como visitante, o Benfica conta com um elenco muito mais qualificado e produtivo ofensivamente que o Farense, sendo provável até mesmo mais uma possível goleada do Glorioso. Dessa forma, o que recomendamos aos apostadores é um palpite no “Resultado Final – Benfica vence”.

Palpite Final: Benfica vence

Farense e seu desempenho atual

O Farense dificilmente conseguirá se manter na divisão de elite do futebol português na atual temporada. Isso porque, apresenta grande inferioridade técnica em relação aos oponentes que enfrentou até o final da 9ª rodada.

Na lanterna da Liga Portugal, tem apenas quatro pontos somados, em uma trajetória resumida por uma vitória, um empate e sete derrotas. Também apresenta o pior ataque em relação aos demais participantes, com apenas três gols marcados.

Na última vez que entrou em campo, visitou o Braga e tentou atuar de maneira retraída para sair com o empate. No entanto, a tática não funcionou e foi derrotado pelo placar de 2 a 0.

Benfica e sua última performance

O Benfica segue vivendo grande fase na atual temporada. Na rodada mais recente, goleou o Rio Ave, no Estádio da Luz, por 5 a 0. O destaque do confronto ficou para Akturkoglu, que assinalou um hat-trick durante os 90 minutos.

Por este motivo, segue na cola do vice-líder da Liga Portugal. Na terceira posição ao final da nona rodada, tem 19 pontos somados, em uma trajetória marcada por seis vitórias, um empate e uma derrota.

Em paralelo, a equipe disputa também a Liga dos Campeões. Na competição, venceu as duas primeiras rodadas contra o Estrela Vermelha e Atlético de Madrid, mas foi derrotado na sequência pelo Feyenoord, por 3 a 1.