Palpite: Osasuna x Real Valladolid – Campeonato Espanhol – 2/11/2024

Escrito por Lance! • Publicada em 02/11/2024 - 03:00 • Rio de Janeiro

Realizando uma campanha inicial bem acima das expectativas, o Osasuna encara o Real Valladolid, que aparece na penúltima posição da tabela do Campeonato Espanhol. O jogo começa às 10h (de Brasília) de sábado (2). As equipes se encontram no Estádio Reyno de Navarra, em Pamplona, Espanha. Assista no Disney+.

Palpite Osasuna x Real Valladolid

Sendo a única equipe que conseguiu vencer o Barcelona na atual edição do Campeonato Espanhol, o Osasuna continua próximo das quatro primeiras posições da tabela. Do outro lado, o Real Valladolid faz uma trajetória inicial abaixo das expectativas na atual temporada, apesar de ter marcado pelo menos um gol nas últimas cinco rodadas que disputou.

Ainda que o Osasuna siga realizando uma campanha acima das expectativas, deve ter dificuldade em somar os três pontos nesta rodada. O Real Valladolid sabe da importância de pelo menos empatar em Pamplona, sendo provável que adote uma postura retraída e ofereça poucas brechas defensivas. Dessa forma, o que recomendamos aos apostadores é um palpite no “Resultado Final – Empate”.

Palpite Final: Empate

Osasuna e seu desempenho atual

O Osasuna segue próximo do G4 no Campeonato Espanhol. Realizando uma campanha acima das expectativas nesta temporada, a equipe foi a única capaz de fazer frente contra o Barcelona.

No embate em questão contra o Barça, teve o mando de campo contra o líder da tabela na 8ª rodada e venceu, por 4 a 2, no Estádio El Sadar, em Pamplona.

Na última vez que entrou em campo, também somou mais três importantes pontos na tabela, desta vez superando o Real Sociedad, fora de casa, por 2 a 0.

Real Valladolid e sua última performance

O Real Valladolid aparece na penúltima posição da tabela com apenas oito pontos somados ao final da 11ª rodada. A equipe não consegue se safar da situação adversa, tendo apenas dois triunfos até o momento na competição.

Com apenas nove gols marcados e 23 sofridos, a equipe tem ainda o pior saldo de gols entre os 20 participantes de La Liga, apresentando também a pior defesa em relação aos demais.

Na última vez que entrou em campo, contra o Villarreal, teve o apoio de sua torcida no Estádio José Zorrilla, em Valladolid, e mesmo assim não foi capaz de pontuar, onde acabou derrotado por 2 a 1.