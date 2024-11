Palpite: Borussia Dortmund x Leipzig – Campeonato Alemão – 2/11/2024

(Foto: Thomas Coex/AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 02/11/2024 - 04:40 • Rio de Janeiro

Brigando pelo topo da tabela com o Bayern de Munique, o Leipzig tenta se manter invicto neste duelo, tendo pela frente o Borussia Dortmund na 9ª rodada do Campeonato Alemão. O jogo começa às 14h30 (de Brasília) de sábado (2). As equipes se encontram no Signal Iduna Park, em Dortmund, Alemanha. Assista no ONEFOOTBALL.

Palpite Borussia Dortmund x Leipzig

Oscilando nas partidas mais recentes, o Borussia Dortmund segue realizando uma campanha abaixo das expectativas na Bundesliga, sequer estando entre os quatro primeiros colocados. Do outro lado, o RB Leipzig não decepciona na reta inicial do Campeonato Alemão e vem de quatro vitórias consecutivas, além de se manter invicto ao final da oitava rodada.

O confronto tem tudo para ser emocionante e recheado de gols. No entanto, apesar da melhor campanha do Leipzig até o momento, o Borussia Dortmund é muito mais consistente dentro do Signal Iduna Park, sendo levemente favorito aos três pontos neste clássico. Dessa forma, o que recomendamos aos apostadores é um palpite no “Resultado Final – Borussia Dortmund vence”.

Palpite Final: Borussia Dortmund vence

Borussia Dortmund e seu desempenho atual

O Borussia Dortmund não conseguiu realizar, até então, uma campanha tão robusta quanto o imaginado na divisão de elite do futebol alemão, estando apenas na sétima posição ao final da oitava rodada.

Em uma campanha resolvida por quatro vitórias, um empate e três derrotas, apresenta alto aproveitamento no setor ofensivo (15 gols marcados) mas deixa a desejar na linha defensiva (14 sofridos).

Na última vez que entrou em campo, não pontuou ao visitar o Augsburg. Além de ter perdido por 2 a 1, teve um jogador expulso (Kabar) após o jogador agarrar seu oponente e receber o segundo cartão amarelo.

Leipzig e sua última performance

O Leipzig surpreende até mesmo seu torcedor mais otimista na reta inicial do Campeonato Alemão. Na última vez que entrou em campo, derrotou o St. Pauli por 4 a 2, em partida realizada na Red Bull Arena.

Com o quarto triunfo consecutivo na competição, ocupa a vice-liderança e segue invicto. Com seis vitórias e dois empates, tem a mesma pontuação do primeiro colocado, Bayern de Munique, mas o saldo de gols é inferior.

Em paralelo com a Bundesliga, o Leipzig também realiza sua participação na Liga dos Campeões, torneio no qual perdeu todas as três rodadas que disputou.