Palpite: Tottenham x Aston Villa – Campeonato Inglês – 3/11/2024

03/11/2024

Apesar da derrota na partida anterior, o Tottenham se mantém competitivo no Campeonato Inglês e tenta se reaproximar das quatro primeiras posições. Já o Aston Villa, segue dentro do G4 e não perde há sete rodadas consecutivas. O jogo começa às 11h (de Brasília) de domingo (3). As equipes se encontram no Hotspur Stadium, em Londres, Inglaterra. Assista no Disney+.

Palpite Tottenham x Aston Villa

Apesar da derrota na rodada anterior, o Tottenham mantém um alto aproveitamento dentro do Hotspur Stadium, tendo o quarto maior aproveitamento como mandante. Do outro lado, o Aston Villa faz mais um início de campanha convincente na divisão de elite do futebol inglês, ostentando uma sequência de sete rodadas consecutivas sem derrotas.

Dentro do Hotspur Stadium, o Tottenham realiza performances bem mais convincentes. Dificilmente o Aston Villa irá conseguir frear o eficiente ataque dos Spurs, sendo improvável que o clube visitante pontue nesta 10ª rodada. Dessa forma, o que recomendamos aos apostadores é um palpite no “Resultado Final – Tottenham vence”.

Palpite Final: Tottenham vence

Tottenham e seu desempenho atual

O Tottenham figura próximo do G4 na divisão de elite do futebol inglês. Com cinco pontos a menos que o quarto colocado, faz uma reta inicial marcada por quatro vitórias, um empate e quatro derrotas.

Na última vez que teve o mando de campo a seu favor, recebeu o West Ham no Hotspur Stadium. Em jogo dominado pelo Tottenham, a equipe venceu facilmente por 4 a 1.

No entanto, segue com dificuldade em pontuar atuando como visitante.Na rodada mais recente, foi até o Selhurst Park, na casa do Crystal Palace, e acabou derrotado por 1 a 0.

Aston Villa e sua última performance

O Aston Villa segue realizando mais uma campanha robusta e consistente na divisão de elite do futebol inglês. Na última vez que entrou em campo nesta competição, acabou ficando no empate por 1 a 1 contra o Bournemouth.

No entanto, acumula uma sequência invicta de sete rodadas consecutivas, fazendo com que o clube permaneça no G4. Ao final da nona rodada, tem 18 pontos somados, sendo este o mesmo aproveitamento do Arsenal.

Em uma trajetória marcada por cinco vitórias, três derrotas e um empate, também realiza performances consistentes nos dois principais setores do campo, tendo 16 tentos assinalados e 11 sofridos.