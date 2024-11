Palpite: Villarreal x Rayo Vallecano – Campeonato Espanhol – 2/11/2024

JAVIER SORIANO / AFP







Publicada em 02/11/2024

Realizando uma reta inicial acima das expectativas, o Villarreal briga pela vice-liderança do Campeonato Espanhol com o Real Madrid. Seu oponente da 12ª rodada, Rayo Vallecano, tem oscilado cada vez menos na competição. O jogo começa às 14h30 (de Brasília) de sábado (2). As equipes se encontram no El Madrigal, em Vila-real, Espanha. Assista no Disney+.

Palpite Villarreal x Rayo Vallecano

Com performances regulares e consistentes desde o início da competição, o Villarreal aparece na terceira posição de La Liga, estando com apenas três pontos a menos que o vice-líder (Real Madrid). Do outro lado, o Rayo Vallecano teve um baixo aproveitamento nas primeiras rodadas, mas tem oscilado cada vez menos no Campeonato Espanhol e busca se manter na metade superior da tabela.

Apesar das performances cada vez mais consistentes do Rayo Vallecano na competição, não deve pontuar nesta rodada. O Villarreal apresenta enorme eficiência ofensiva e terá o mando de campo para buscar mais um triunfo no Campeonato Espanhol. Dessa forma, o que recomendamos aos apostadores é um palpite no “Resultado Final – Villarreal vence”.

Palpite Final: Villarreal vence

Villarreal e seu desempenho atual

O Villarreal conseguiu, na última vez que entrou em campo, voltar a vencer na divisão de elite do futebol espanhol. No confronto em questão, visitou o Real Valladolid e levou a melhor, em jogo equilibrado, por 2 a 1.

Por este motivo, a equipe segue extremamente competitiva e com uma campanha até então acima das expectativas. Na terceira posição, tem apenas três pontos a menos que o vice-líder da tabela, Real Madrid.

Ao final da 11ª rodada, soma 21 pontos, que são provenientes de uma trajetória com seis vitórias, três empates e duas derrotas. Estatisticamente, apresenta alta efetividade no setor ofensivo (20 gols marcados), mas sérios problemas defensivos (19 sofridos).

Rayo Vallecano e sua última performance

O Rayo Vallecano segue oscilando entre vitórias e derrotas nas últimas rodadas do Campeonato Espanhol. Recentemente, foi surpreendido pelo Mallorca na 10ª rodada, onde acabou derrotado pelo placar de 1 a 0.

Porém, conseguiu se recuperar ao confirmar o favoritismo diante do Alavés, na última vez que entrou em campo. Em confronto realizado no Estádio de Vallecas, venceu por 1 a 0, com gol contra de Sivera.

Agora, voltou a figurar na metade superior da tabela em La Liga. Na nona posição, tem 16 pontos somados em onze rodadas disputadas, que são provenientes de uma trajetória com quatro vitórias, quatro empates e três derrotas.