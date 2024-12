O número 1 dentro e fora das pistas. Se no campeonato da Fórmula 1, Max Verstappen liderou o campeonato e conquistou o tetracampeonato, a conta bancária do piloto teve um ganho à altura. O holandês despontou com o piloto mais bem pago da temporada 2024, segundo lista divulgada pela revista "Forbes".

Max Verstappen teria acumulado um montante recorde em 2024. Se contar apenas os salários, o holandês recebeu US$ 60 milhões (cerca de R$ 356 milhões na cotação atual). Além disso, o piloto ainda recebeu US$ 15 milhões em bônus (R$ 89 milhões) — com isso, os valores somados chegam a R$ 445 milhões apenas nesta temporada. A quantia recebida pelo piloto da Red Bull é superior ao da temporada anterior, quando Max obteve R$ 423 milhões.

O segundo colocado da lista é o britânico Lewis Hamilton. O representante da Mercedes acumulou US$ 55 milhões (R$ 326,4 milhões), mas teve um bônus menor que Verstappen: R$ 12 milhões. A diferença para o primeiro colocado, inclusive, chegou a casa dos R$ 108,9 milhões. Anunciado como piloto da Ferrari para 2025, a "Forbes" indicou que expectativa é de que Hamilton retome a primeira posição do ranking.

Lewis Hamilton durante entrevista coletiva no GP de São Paulo da Fórmula 1 (Foto: Miguel Schincariol/AFP)

Fechando o pódio, está Lando Norris, da McLaren. Vice-campeão da Fórmula 1 neste ano, o piloto saltou da sexta posição em 2023, para o terceiro lugar nesta temporada. Apesar de receber o menor salário entre os top-3, Norris foi quem mais recebeu bônus, com US$ 23 milhões (R$ 136,5 milhões).

