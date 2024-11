Palpite: Sporting x Estrela Amadora – Campeonato Português – 1/11/2024

PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP







Escrito por Lance! • Publicada em 01/11/2024 - 04:00 • Rio de Janeiro

Ainda sem desperdiçar pontos na competição, o Sporting venceu todas as nove rodadas que disputou. Seu 10º oponente na Liga Portugal 2024/2025, Estrela Amadora, aparece próximo a zona de rebaixamento. O jogo começa às 17h15 (de Brasília) da sexta-feira (1). As equipes se encontram no Estádio José Alvalade, em Lisboa, Portugal. Assista ao confronto no Disney+.

Palpite Sporting x Estrela Amadora

Atual campeão da Liga Portugal e principal candidato ao título desta edição, o Sporting segue com 100% de aproveitamento ao final da nona rodada. Do outro lado, o Estrela Amadora segue ainda em busca de sua segunda vitória na temporada, estando na antepenúltima posição da Liga Portugal.

Provavelmente teremos mais uma goleada por parte do Sporting na Liga Portugal. Isso porque, são equipes de níveis diferentes que brigam por objetivos diferentes na competição. Além disso, tendo o mando de campo e uma média superior a três gols marcados por rodada, o líder da tabela dificilmente irá desperdiçar pontos contra o Estrela Amadora. Dessa forma, o que recomendamos aos apostadores é um palpite no “Resultado Final – Sporting vence”.

Palpite Final: Sporting vence

As odds foram verificadas no momento da redação deste artigo, e estão sujeitas à mudança. Consulte as odds atualizadas no site das casas de apostas.

Sporting e seu desempenho atual

O Sporting se mantém avassalador e consistente na atual temporada. Em território português, é a única equipe que segue invicta nas competições que faz parte em 2024/2025, sendo elas a Liga Portugal, Taça de Portugal e Liga dos Campeões.

Na última rodada disputada no Campeonato Português, visitou o Famalicão no Estádio Municipal de Famalicão e goleou o seu oponente por 3 a 0, com direito a gols marcados por Gonçalo Inácio, Quenda e Gyokeres.

Por este motivo, aparece no topo da tabela com 100% de aproveitamento ao final da nona rodada. Além de ter nove vitórias consecutivas, a equipe também apresenta números avassaladores nos dois principais setores do campo, com 30 gols marcados e apenas 2 sofridos.

Estrela Amadora e sua última performance

O Estrela Amadora mostra que dificilmente terá nível para se manter na divisão de elite do futebol português. Mesmo ainda sem enfrentar os dois principais candidatos ao título (Porto e Sporting), a equipe aparece próxima da zona de rebaixamento.

Na última vez que entrou em campo, vinha de vitória na rodada anterior e mesmo assim foi goleado. Visitando o Gil Vicente no Estádio Cidade de Barcelos, acabou superado pelo placar de 3 a 0.

Agora, aparece na 16ª posição com cinco pontos somados ao final da oitava rodada, que são resultantes de uma trajetória com uma vitória, dois empates e cinco derrotas.