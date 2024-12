Todas as Seleções do Brasileirão do Prêmio da CBF

Com o encerramento do Brasileirão de 2024, o Botafogo campeão da competição pela terceira vez em sua história, com inúmeros jogadores do Glorioso sendo eleitos na Seleção da Temporada entregue pela Confederação Brasileira de Futebol. O Lance! mostra todas as Seleções do Brasileirão, entregue pela CBF.

Como funciona a entrega do prêmio?

O Prêmio Craque do Brasileirão, entregue pela CBF, foi dado pela primeira vez no ano de 2005, com o atacante argentino, Carlos Tévez, sendo eleito o melhor jogador da competição daquele ano. Vale ressaltar que a premiação é realizada em parceria com a Globo, contemplando o melhor jogador, melhor técnico, craque da galera, artilheiro, gol mais bonito, revelação, além do time da temporada.

Desde 2005, a CBF também elege as Seleções do Brasileirão, que contemplam os 11 jogadores ideais da temporada da competição. A votação acontece por meio de votos de jornalistas e capitães dos 20 times que disputam a Série A do Campeonato Brasileiro.

Em 2023, no entanto, a entrega do prêmio foi cancelada por conta do período de instabilidade vivida pela CBF no período, com o afastamento de Ednaldo Rodrigues da presidência durante 27 dias, o que culminou no atraso de diversas decisões, incluindo a premiação.

Com Luiz Henrique sendo eleito o Craque da Temporada, Botafogo emplacou outros quatro jogadores na Seleção da CBF; confira todas as Seleções do Brasileirão da entidade (Foto: Reprodução/Instagram)

Quais foram as Seleções do Brasileirão da CBF?

2005

Goleiro: Fábio Costa (Corinthians)

Defensores: Gabriel (Fluminense), Carlos Gamarra (Palmeiras), Diego Lugano (São Paulo), Gustavo Nery (Corinthians)

Meio-campistas: Tinga (Internacional), Marcelo Mattos (Corinthians), Dejan Petković (Fluminense), Roger (Corinthians)

Atacantes: Carlos Tevez (Corinthians), Rafael Sóbis (Internacional)

2006

Goleiro: Rogério Ceni (São Paulo)

Defensores: Souza (São Paulo), Fabão (São Paulo), Fabiano Eller (Internacional), Marcelo (Fluminense)

Meio-campistas: Mineiro (São Paulo), Lucas Leiva (Grêmio), Zé Roberto (Botafogo), Renato Abreu (Flamengo)

Atacantes: Souza (Goiás), Fernandão (Internacional)

2007

Goleiro: Rogério Ceni (São Paulo)

Defensores: Léo Moura (Flamengo), Breno (São Paulo), Miranda (São Paulo), Kléber (Santos)

Meio-campistas: Hernanes (São Paulo), Richarlyson (São Paulo), Ibson (Flamengo), Jorge Valdivia (Palmeiras)

Atacantes: Josiel (Paraná), Alberto Acosta (Náutico)

2008

Goleiro: Victor (Grêmio)

Defensores: Léo Moura (Flamengo), Thiago Silva (Fluminense), Miranda (São Paulo), Juan (Flamengo)

Meio-campistas: Ramires (Cruzeiro), Hernanes (São Paulo), Diego Souza (Palmeiras), Alex (Internacional)

Atacantes: Kléber Pereira (Santos), Alex Mineiro (Palmeiras)

2009

Goleiro: Victor (Grêmio)

Defensores: Jonathan (Cruzeiro), André Dias (São Paulo), Miranda (São Paulo), Júlio César (Goiás)

Meio-campistas: Hernanes (São Paulo), Pablo Guiñazú (Internacional), Dejan Petković (Flamengo), Diego Souza (Palmeiras)

Atacantes: Diego Tardelli (Atlético Mineiro), Adriano (Flamengo)

2010

Goleiro: Fábio (Cruzeiro)

Defensores: Mariano (Fluminense), Dedé (Vasco da Gama), Miranda (São Paulo), Roberto Carlos (Corinthians)

Meio-campistas: Elias (Corinthians), Jucilei (Corinthians), Walter Montillo (Cruzeiro), Darío Conca (Fluminense)

Atacantes: Jonas (Grêmio), Neymar (Santos)

2011

Goleiro: Jefferson (Botafogo)

Defensores: Fagner (Vasco da Gama), Dedé (Vasco da Gama), Réver (Atlético Mineiro), Bruno Cortez (Botafogo)

Meio-campistas: Paulinho (Corinthians), Ralf (Corinthians), Diego Souza (Vasco da Gama), Ronaldinho (Flamengo)

Atacantes: Fred (Fluminense), Neymar (Santos)

2012

Goleiro: Diego Cavalieri (Fluminense)

Defensores: Marcos Rocha (Atlético Mineiro), Leonardo Silva (Atlético Mineiro), Réver (Atlético Mineiro), Carlinhos (Fluminense)

Meio-campistas: Jean (Fluminense), Paulinho (Corinthians), Lucas (São Paulo), Ronaldinho (Atlético Mineiro)

Atacantes: Fred (Fluminense), Neymar (Santos)

2013

Goleiro: Fábio (Cruzeiro)

Defensores: Marcos Rocha (Atlético Mineiro), Dedé (Cruzeiro), Manoel (Atlético Paranaense), Alex Telles (Grêmio)

Meio-campistas: Elias (Flamengo), Nílton (Cruzeiro), Éverton Ribeiro (Cruzeiro), Paulo Baier (Atlético Paranaense)

Atacantes: Walter (Goiás), Éderson (Atlético Paranaense)

2014

Goleiro: Jefferson (Botafogo)

Defensores: Marcos Rocha (Atlético Mineiro), Dedé (Cruzeiro), Gil (Corinthians), Egídio (Cruzeiro)

Meio-campistas: Souza (São Paulo), Lucas Silva (Cruzeiro), Éverton Ribeiro (Cruzeiro), Ricardo Goulart (Cruzeiro)

Atacantes: Diego Tardelli (Atlético Mineiro), Paolo Guerrero (Corinthians)

2015

Goleiro: Cássio (Corinthians)

Defensores: Marcos Rocha (Atlético Mineiro), Gil (Corinthians), Jemerson (Atlético Mineiro), Douglas Santos (Atlético Mineiro)

Meio-campistas: Elias (Corinthians), Rafael Carioca (Atlético Mineiro), Jádson (Corinthians), Renato Augusto (Corinthians)

Atacantes: Ricardo Oliveira (Santos), Luan (Grêmio)

2016

Goleiro: Jailson (Palmeiras)

Defensores: Jean (Palmeiras), Pedro Geromel (Grêmio), Yerry Mina (Palmeiras), Jorge (Flamengo)

Meio-campistas: Moisés (Palmeiras), Tchê Tchê (Palmeiras), Diego (Flamengo), Robinho (Atlético Mineiro)

Atacantes: Gabriel Jesus (Palmeiras), Dudu (Palmeiras)

2017

Goleiro: Vanderlei (Santos)

Defensores: Fagner (Corinthians), Pedro Geromel (Grêmio), Fabián Balbuena (Corinthians), Guilherme Arana (Corinthians)

Meio-campistas: Bruno Silva (Botafogo), Arthur (Grêmio), Hernanes (São Paulo), Thiago Neves (Cruzeiro)

Atacantes: Henrique Dourado (Fluminense), Jô (Corinthians)

2018

Goleiro: Marcelo Lomba (Internacional)

Defensores: Mayke (Palmeiras), Pedro Geromel (Grêmio), Víctor Cuesta (Internacional), Renê (Flamengo)

Meio-campistas: Giorgian de Arrascaeta (Cruzeiro), Rodrigo Dourado (Internacional), Bruno Henrique (Palmeiras), Lucas Paquetá (Flamengo)

Atacantes: Gabriel Barbosa (Santos), Dudu (Palmeiras)

2019

Goleiro: Santos (Atlético Paranaense)

Defensores: Rafinha (Flamengo), Rodrigo Caio (Flamengo), Pablo Marí (Flamengo), Filipe Luís (Flamengo)

Meio-campistas: Giorgian de Arrascaeta (Flamengo), Gerson (Flamengo), Bruno Guimarães (Atlético Paranaense), Éverton Ribeiro (Flamengo)

Atacantes: Gabriel Barbosa (Flamengo), Bruno Henrique (Flamengo)

2020

Goleiro: Weverton (Palmeiras)

Defensores: Fagner (Corinthians), Gustavo Gómez (Palmeiras), Víctor Cuesta (Internacional), Guilherme Arana (Atlético Mineiro)

Meio-campistas: Edenílson (Internacional), Gerson (Flamengo), Vina (Ceará), Claudinho (Red Bull Bragantino)

Atacantes: Gabriel Barbosa (Flamengo), Marinho (Santos)

2021

Goleiro: Weverton (Palmeiras)

Defensores: Yago Pikachu (Fortaleza), Gustavo Gómez (Palmeiras), Júnior Alonso (Atlético Mineiro), Guilherme Arana (Atlético Mineiro)

Meio-campistas: Edenílson (Internacional), Jair (Atlético Mineiro), Raphael Veiga (Palmeiras), Nacho Fernández (Atlético Mineiro)

Atacantes: Hulk (Atlético Mineiro), Michael (Flamengo)

2022

Goleiro: Weverton (Palmeiras)

Defensores: Marcos Rocha (Palmeiras), Gustavo Gómez (Palmeiras), Murilo (Palmeiras), Joaquín Piquerez (Palmeiras)

Meio-campistas: André (Fluminense), João Gomes (Flamengo), Gustavo Scarpa (Palmeiras), Giorgian de Arrascaeta (Flamengo)

Atacantes: Germán Cano (Fluminense), Pedro Raul

2024

Goleiro: John (Botafogo)

Defensores: Wesley (Flamengo), Alexander Barboza (Botafogo), Bastos (Botafogo), Alexandro Bernabei (Internacional)

Meio-campistas: Gerson (Flamengo), Marlon Freitas (Botafogo), Rodrigo Garro (Corinthians), Alan Patrick (Internacional)

Atacantes: Luiz Henrique (Botafogo), Estêvão (Palmeiras)