Palpite: Porto x Estoril – Campeonato Português – 3/11/2024

Escrito por Lance! • Publicada em 03/11/2024 - 03:00 • Rio de Janeiro

Após ter perdido o clássico contra o Sporting, o Porto não desperdiçou mais um ponto sequer na competição e segue colado no líder. Seu oponente da vez, Estoril, voltou a vencer na rodada anterior, mas figura na metade inferior da tabela. O jogo começa às 15h (de Brasília) de domingo (3). As equipes se encontram no Estádio do Dragão, no Porto, Portugal. Assista no Disney+.

Palpite Porto x Estoril

Em sólido momento na Liga Portugal, o Porto segue buscando se manter próximo ao líder da competição, Sporting, que possui seis pontos a mais. Do outro lado, o Estoril faz um início de campanha dentro das expectativas no Campeonato Português, almejando a metade superior da tabela.

São equipes de níveis diferentes e que buscam objetivos diferentes na atual temporada. Muito superior tecnicamente em relação ao seu adversário, o Porto deve buscar mais uma goleada na Liga Portugal nesta 10ª rodada, tendo o lanterna pela frente no Estádio do Dragão. Dessa forma, o que recomendamos aos apostadores é um palpite no “Resultado Final – Porto vence”.

Palpite Final: Porto vence

Porto e seu desempenho atual

O Porto só tropeçou uma vez na atual edição da Liga Portugal. Em uma campanha marcada por oito vitórias e uma derrota, perdeu justamente no no confronto mais importante, diante do Sporting.

Mesmo assim, segue bastante competitivo na tabela do Campeonato Português, estando na vice-liderança com 24 pontos somados, tendo apenas três a menos que o primeiro colocado.

Recentemente, garantiu também sua primeira vitória na Liga Europa. No triunfo em questão, recebeu o Hoffenheim no Estádio do Dragão, onde levou a melhor pelo placar de 2 a 0.

Estoril e sua última performance

O Estoril segue buscando ingressar na metade superior da tabela do Campeonato Português. Ao final da nona rodada, aparece na 11ª colocação com nove pontos somados.

Em uma trajetória marcada por duas vitórias, três empates e quatro derrotas, apresenta ainda números pouco consistentes nos dois principais setores do campo, resultado de oito gols marcados e doze sofridos.

Na última vez que entrou em campo, encerrou um jejum de três rodadas consecutivas sem vitória, após golear o Arouca por 4 a 1, tentos assinalados a seu favor por Marques, Pina, Alvaro e Holsgrove.