Palpite: Flamengo x Atlético-MG – Copa do Brasil – 3/11/2024

Escrito por Lance! • Publicada em 03/11/2024 - 04:00 • Rio de Janeiro

Após despachar o Corinthians na fase anterior da Copa do Brasil, o Flamengo decide o título da competição contra o Atlético-MG, adversário este que eliminou o Vasco da Gama na semifinal. O jogo começa às 16h (de Brasília) de domingo (3). As equipes se encontram no Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro. Assista na TV Globo, Premiere, Prime Video e SporTV.

Palpite Flamengo x Atlético-MG

Em grande fase neste segundo semestre, o Atlético-MG garantiu, na última vez que entrou em campo, vaga na grande final da Copa Libertadores. Do outro lado, o Flamengo segue tentando se recuperar de uma temporada abaixo das expectativas, tendo a chance de conquistar seu primeiro título a nível nacional em 2024.

Apesar de arriscado, as probabilidades para o triunfo do Galo são excelentes neste duelo de ida. Muito confiante pelas campanhas e performances recentes, o clube mineiro não deve se amedrontar no Maraca e pode explorar os contra-ataques durante os primeiros 90 minutos. Dessa forma, o que recomendamos aos apostadores é um palpite no “Resultado Final – Atlético-MG vence”.

Palpite Final: Atlético-MG vence

Flamengo e seu desempenho atual

O Flamengo não faz uma temporada dentro das expectativas de seus torcedores. Isso porque, com um dos elencos mais valiosos do Brasil, acabou eliminado nas quartas de final da Copa Libertadores e dificilmente brigará por título na reta final do Brasileirão.

No entanto, a torcida e a diretoria ficaram esperançosos novamente com a chegada do novo treinador. Filipe Luís chegou justamente quando o Rubro-Negro iria disputar a semifinal da Copa do Brasil.

Para confirmar a vaga na decisão do torneio, teve pela frente o Corinthians. No jogo de ida, dominou seu adversário taticamente e venceu por 1 a 0. Já no duelo de volta, foi até a Neo Química Arena com o intuito de segurar a vantagem, objetivo este que foi cumprido com sucesso após empate sem gols.

Atlético-MG e sua última performance

O Atlético-MG segue surpreendendo a todos com suas campanhas surpreendentes e performances consistentes na atual temporada. Para se garantir na decisão da Copa do Brasil, superou o Vasco da Gama na semifinal, pelo placar de 3 a 2 no agregado dos jogos (ida e volta).

Na última vez que entrou em campo, também avançou até a decisão da Copa Libertadores da América. Nas semifinais do torneio, superou o River Plate de goleada no jogo de ida (3 a 0), e empatou no Monumental de Núñez no jogo de volta.

No Campeonato Brasileiro, aparece na nona posição e apenas aceitou o seu papel de “coadjuvante”, já que agora disputa o título de duas das principais competições das Américas em paralelo.