Ex-Corinthians, Paulinho é apresentado por clube da Série A

Meses após anunciar sua aposentadoria dos gramados, Paulinho, ex-jogador do Corinthians, foi anunciado, na manhã desta quarta-feira (11), como o novo coordenador técnico do Mirassol.

continua após a publicidade

➡️ Memphis pede nova mentalidade no Corinthians: ‘ganhar títulos'

Vice-líder da Série B com 67 pontos, uma atrás do campeão Santos, o clube do interior garantiu acesso pela primeira vez para a elite do futebol brasileiro.

A primeira missão de Paulinho à frente da coordenação técnica do Mirassol será a contratação de um novo treinador, uma vez que Mozart, antigo comandante da equipe, acertou com o Coritiba.

continua após a publicidade

Antes de chegar ao Corinthians e se tornar um dos principais nomes na conquista da Libertadores e do Mundial de Clubes, Paulinho defendeu o Bragantino. Após deixar o Brasil, o meia passou por Tottenham, da Inglaterra, Guangzhou, da China, e Barcelona, da Espanha, onde formou dupla com o argentino Lionel Messi.

Despedida de Paulinho

Paulinho se despedirá dos gramados no dia 21 de dezembro, às 9h30 (de Brasília), no Canindé, em jogo que contará com a presença de ex-companheiros do volante, antes de liderar a reformulação do Mirassol visando à Série A do Campeonato Brasileiro.

continua após a publicidade

– Será um grande jogo, com participação de amigos que fiz durante esses quase 30 anos de carreira, com passagem em clubes como Corinthians, Barcelona, Tottenham, seleção brasileira... Não será apenas um jogo, mas uma celebração de todas as histórias, gols e amizades que construímos juntos – afirmou Paulinho.

➡️ Tudo sobre o Timão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Corinthians