Palpite: River Plate x Atlético-MG – Copa Libertadores – 29/10/2024

(Foto: Fernando Moreno/AGIF)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 29/10/2024 - 04:00 • Rio de Janeiro

Com direito a atuação de gala do atacante Deyverson, o Atlético-MG atropelou o River Plate por 3 a 0 na Arena MRV. Agora, o clube argentino precisa vencer por pelo menos três gols de diferença para levar a disputa para a decisão às penalidades máximas. O jogo começa às 15h45 (de Brasília) da terça-feira (29). As equipes se encontram no Estádio Monumental de Núñez, em Buenos Aires, Argentina. Assista este confronto na ESPN.

Palpite River Plate x Atlético-MG

Após tirar o foco da Liga Profissional, o River Plate decepcionou pela goleada sofrida no primeiro confronto da semifinal da Libertadores, tendo que reverter um placar de 3 a 0 contra no Monumental de Núñez. Enquanto isso, o Atlético-MG está muito próximo de alcançar mais uma decisão de um torneio relevante neste segundo semestre, sendo provável que dispute a final da Copa do Brasil e da Liberta durante o mês de novembro.

Poupando seus principais jogadores para este confronto, o Atlético-MG não deve se amedrontar no Monumental de Núñez. Por mais que a equipe mandante possa balançar as redes durante os 90 minutos, é provável que o Galo também explore os contra-ataques e busque a igualdade. Dessa forma, o que recomendamos aos apostadores é um palpite no “Resultado Final – Empate”.

Palpite Final: Empate

As odds foram verificadas no momento da redação deste artigo, e estão sujeitas à mudança. Consulte as odds atualizadas no site das casas de apostas.

Tudo que você pediu: todos os palpites da Champions League!

River Plate e seu desempenho atual

O River Plate segue enxergando a Copa Libertadores como a única possibilidade real de título na atual temporada. Isso porque, já foi eliminado da Copa da Argentina e não faz uma campanha tão robusta na Liga Profissional.

No Campeonato Argentino, a equipe tem dificuldade em se aproximar dos primeiros colocados na tabela da competição, tendo protagonizado uma sequência ruim recentemente, onde não venceu jogos entre a 16ª e a 18ª rodada.

No entanto, um possível troféu da Liberta virou um sonho distante para a equipe na atual temporada. Isso porque, perdeu o jogo de ida por 3 a 0 contra o Atlético-MG, tendo que vencer o duelo de volta por pelo menos quatro gols de diferença para se classificar no tempo regulamentar.

Atlético-MG e sua última performance

O Atlético-MG brilhou e conquistou um triunfo maiúsculo no jogo de ida da semifinal da Libertadores. Com direito a performance exuberante do atacante Deyverson, que fez dois gols e deu uma assistência, goleou o River Plate por 3 a 0.

Agora, pode perder por até dois gols de diferença no Monumental de Núñez, que seguirá até a decisão da Copa Libertadores. Recentemente, o Galo garantiu vaga na grande final de outra competição relevante.

Na Copa do Brasil, venceu o primeiro jogo da semifinal contra o Vasco da Gama por 2 a 1 na Arena MRV, além de ter empatado por 1 a 1 no jogo de volta em São Januário. Por este motivo, triunfou por 3 a 2 no agregado dos confrontos e deve disputar dois títulos no próximo mês (novembro).