Palpite: Racing x Corinthians – Copa Sul-Americana – 31/10/2024

31/10/2024

Em jogo de ida bastante movimentado, as equipes empataram em 2 a 2 na Neo Química Arena. Agora, caso persista a igualdade, a disputa por vaga na decisão da Copa Sul-Americana será resolvida nas cobranças de pênaltis. O jogo começa às 15h45 (de Brasília) da quinta-feira (31). As equipes se encontram no Estádio Presidente Perón, em Buenos Aires, Argentina. Assista este confronto na ESPN.

Palpite Racing x Corinthians

Brigando por título na divisão de elite do futebol argentino e na Copa Sul-Americana, o Racing Club faz uma reta final de temporada acima das expectativas. Enquanto isso, o Corinthians tenta sua única e última chance de título em 2024, já que, na competição que disputa em paralelo com a Sula, briga para se distanciar da zona de rebaixamento.

Desde a eliminação na semifinal da Copa do Brasil, este é o confronto mais importante até o momento para o Corinthians no ano. A equipe precisa da classificação para a decisão da Sul-Americana para não instaurar um cenário de crise na reta final de 2024. Por este motivo, é provável que adote uma postura tática mais retraída e saia satisfeito com a igualdade no marcador. Dessa forma, o que recomendamos aos apostadores é um palpite no “Resultado Final – Empate”.

Palpite Final: Empate

As odds foram verificadas no momento da redação deste artigo, e estão sujeitas à mudança. Consulte as odds atualizadas no site das casas de apostas.

Ler os palpites de hoje e fazer uma fezinha? Tô dentro!

Racing e seu desempenho atual

O Racing segue provando o porquê é considerado um dos principais clubes da atualidade em território argentino. Brigando pelas primeiras posições da Liga Profissional, ainda terá tempo de retomar o foco na competição.

Isso porque, estando próximo do topo da tabela, a equipe ainda terá mais de 20 pontos a serem disputados na competição, posteriormente à sua disputa pelo jogo de volta da semifinal da Copa Sul-Americana.

Na primeira partida da semifinal da Sula, surpreendeu ao realizar uma performance acima das expectativas. Com gols de Maximiliano Salas e Gaston Martirena Torres assinalados a seu favor, empatou em 2 a 2 na Neo Química Arena.

Corinthians e sua última performance

O Corinthians irá para o “tudo ou nada” no duelo de volta da semifinal da Copa Sul-Americana. No primeiro jogo entre as equipes, Yuri Alberto brilhou a favor do Timão, mas mesmo marcando dois gols, não foi o suficiente para levar a vantagem para o Estádio Presidente Perón.

Caso a igualdade persista em Buenos Aires, a disputa por vaga na decisão será nos pênaltis. Vale lembrar, que as cobranças trariam lembranças positivas ao clube alvinegro, já que nas oitavas de final da Copa Sul-Americana, a equipe se classificou nas penalidades máximas, após Hugo Souza defender três penalidades.

Recentemente, o Corinthians foi eliminado da disputa pelo título da Copa do Brasil e ainda briga para não ser rebaixado na divisão de elite do futebol brasileiro, estando à beira de uma crise na reta final da temporada caso não conquiste o título da Sula.