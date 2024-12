Corinthians: jornalista é cobrado pela esposa após doação em vaquinha da Arena

A vaquinha dos torcedores do Corinthians para quitação da Neo Química Arena foi assunto do programa "Arena SBT" na última segunda-feira (9). No programa, o jornalista Maurício Borges, o "Mano", revelou que foi cobrado pela esposa por conta de uma doação de R$ 5 mil.

- A mulher do Mano mandou aqui para ele que vai matar ele - disse Cicinho em meio a gargalhadas.

- É verdade. Eu falei: "É tudo pelo Corinthians". Aí ela mandou: "Você doou R$ 5 mil? Vou te matar" - revelou Mano.

- Com todo respeito, faltam R$ 5 mil, tá? - brincou Sheik, que doou R$ 10 mil na última semana.

O objetivo da vaquinha é reunir R$ 700 milhões para ajudar o Corinthians a quitar a dívida com a Caixa Econômica Federal referente ao estádio. As contribuições são feitas através do site doearenacorinthians.com.br. Até o último sábado (7), foram arrecadados R$ 27,75 milhões.