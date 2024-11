Quando o VAR começou no futebol? Entenda a história

É até estranho pensar que o VAR foi implementado no futebol há menos de dez anos. Popularmente conhecido como "árbitro de vídeo", o recurso foi sendo visto como uma necessidade no esporte, pelos muitos escândalos que foram acontecendo, além do exemplo de outros esportes, como vôlei e futebol americano, que já adotavam práticas semelhantes para usar durantes os jogos. O Lance! te conta sobre quando o VAR começou.

O VAR é atualmente uma ferramenta indispensável para o esporte; veja quando o recurso começou a ser usado (Foto: Divulgação/Premier League)

Quando o VAR foi usado pela primeira vez?

O VAR começou a ser usado no dia 12 de agosto de 2016, no jogo entre Orlando City II e New York Red Bulls II, pela terceira principal liga do esporte dos Estados Unidos, marcando a primeira partida oficial da utilização do recurso.

Na ocasião, árbitro Ismail Elfath, que foi o protagonista do novo evento, teve que ir à telinha em duas oportunidades. O primeiro lance que resultou em revisão aconteceu em uma correção de pênalti para o Orlando City II. Já a segunda revisão ocorreu em uma aplicação de cartão amarelo para um jogador do Orlando.

O que gerou curiosidade na época de quando o VAR começou a ser usado, foi a improvisação para a ferramenta ser usada. Como ainda não existia uma cabine do árbitro de vídeo como conhecemos hoje, um auxiliar da arbitragem segurava o monitor fora do campo. Além disso, por ter sido testado em uma partida da terceira divisão, o fato também gerou pouca repercussão e divulgação.

Por que o VAR foi implementado?

A discussão sobre se o VAR deveria ou não ser desenvolvido iniciou-se momentos antes da Copa do Mundo de 2010, em jogo eliminatório entre França e Irlanda. Naquela partida, o atacante Thierry Henry dominou a bola com a mão e deu uma assistência para Gallas marcar o gol de empate da partida, classificando a França para o Mundial.

O domínio de mão de Henry nas Eliminatórias para a Copa acabou resultando no gol que eliminou a Irlanda (Foto: Reprodução)

Além deste erro de arbitragem, outros dois ficaram muito famosos e, como aconteceram em grandes campeonatos de audiência global, fizeram a Fifa e a International Board abrirem os olhos para a implementação do recurso. O primeiro, ainda na Copa de 2010, quando um gol legítimo de Frank Lampard contra a Alemanha não foi validado, mesmo a bola cruzando muito a linha do gol. O outro, aconteceu na Eurocopa de 2012, quando a Ucrânia não teve um gol validado pelo mesmo motivo, contra a Inglaterra.

Nasce a "Goal Line Technology"

Estes três erros aconteceram em uma linha do tempo muito curta, o que deu início às conversas de uma tecnologia para auxiliar a arbitragem. Assim, a "Goal Line Technology", ou simplesmente, tecnologia da linha do gol, chegou para marcar sempre que a bola passasse da linha do gol, para não acontecerem mais casos como o da Copa de 2010.

Assim que Gianni Infantino assumiu a presidência da Fifa, ele autorizou os testes do árbitro de vídeo em seis países, incluindo Brasil e EUA. O recurso foi usado realmente pela primeira vez em um amistoso na Holanda, mas foi só na partida pela United Soccer League que ele estreou oficialmente, pois os Estados Unidos já estavam mais acostumados com esta dinâmica.

Depois de quase dez anos desde seu primeiro uso, fica muito difícil imaginar um cenário no futebol sem que o VAR esteja presente. Mesmo com sua implementação, lances discutíveis ainda ocorrem, mas os erros deliberados e escandalosos de arbitragem parecem ter ficado para trás, ou ao menos muito mais raros do que víamos antes da ferramenta ser criada.

Quando o VAR começou no Brasil?

A final do Campeonato Pernambucano de 2017, entre Salgueiro e Sport, entrou para a história como a primeira partida do futebol brasileiro a contar com o VAR. Em competições nacionais, a CBF implementou o VAR a partir das quartas de final da Copa do Brasil de 2018. Nas competições sul-americanas, a Conmebol também implementou o VAR a partir das quartas de final da Libertadores e da Sul-Americana de 2018.

No Brasileirão, o primeiro jogo com VAR aconteceu apenas na primeira rodada da edição de 2019, na partida São Paulo 2 x 0 Botafogo.