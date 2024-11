Palpite: Valencia x Real Madrid – Campeonato Espanhol – 2/11/2024

Thomas COEX / AFP







Escrito por Lance! • Publicada em 02/11/2024 - 04:00 • Rio de Janeiro

Atual campeão do Campeonato Espanhol, o Real Madrid tem tido dificuldade em se manter próximo do líder na reta inicial desta temporada. Seu 12º adversário em La Liga será o Valencia, que aparece afundado na última posição. O jogo começa às 17h (de Brasília) de sábado (2). As equipes se encontram no Estádio de Mestalla, em Valencia, Espanha. Assista no Disney+.

Palpite Valencia x Real Madrid

Realizando um de seus piores inícios dos últimos anos na La Liga, o Valencia aparece afundado na última posição da tabela, tendo apenas sete pontos somados em onze rodadas disputadas. Do outro lado, o Real Madrid vinha realizando sólidas performances na atual temporada, mas acabou surpreendido por seu arquirrival, Barcelona, na rodada anterior do Campeonato Espanhol.

A vexatória derrota para o Barça na rodada anterior pode servir como combustível para o Real. Precisando provar o valor de seu valioso elenco, a equipe deve adotar uma postura agressiva e eficiente diante do Valencia, sendo o favorito aos três pontos mesmo atuando como visitante. Dessa forma, o que recomendamos aos apostadores é um palpite no “Resultado Final – Real Madrid vence”.

Palpite Final: Real Madrid vence

As odds foram verificadas no momento da redação deste artigo, e estão sujeitas à mudança. Consulte as odds atualizadas no site das casas de apostas.

Ler os palpites de hoje e fazer uma fezinha? Tô dentro!.

Valencia e seu desempenho atual

O Valencia faz um de seus piores inícios de temporada dos últimos anos no Campeonato Espanhol. Em onze rodadas disputadas, nem mesmo seu torcedor mais pessimista poderia imaginar que amargaria a última posição da tabela.

Com uma campanha resolvida em uma vitória, quatro empates e seis derrotas, o único triunfo do Valencia aconteceu no dia 21 de setembro, quando superou o Girona, por 2 a 0, no Estádio Mestalla.

No entanto, ostenta uma sequência negativa de cinco rodadas consecutivas sem vitórias. Na mais recente, contra o Getafe, ficou no empate por 1 a 1, em confronto realizado no Coliseum.

Real Madrid e sua última performance

O Real Madrid sofreu, recentemente, uma das derrotas mais vexatórias dos últimos anos. Na última rodada disputada no Campeonato Espanhol, teve a oportunidade de encostar na liderança, recebendo o Barcelona no Santiago Bernabéu.

No entanto, o Barça dominou a partida e com 58% da posse de bola, goleou o clube madrilenho por 4 a 0. O Real chegou a marcar dois gols no El Clásico com Kylian Mbappe, mas ambos foram anulados por impedimento.

Agora, a equipe se distanciou de vez da briga pela liderança da tabela. Na vice-liderança, tem 24 pontos somados ao final da 11ª rodada, seis a menos que o próprio Barcelona.