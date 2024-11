Palpite: Girona x Leganés – Campeonato Espanhol – 2/11/2024

(Divulgação/Girona)







Escrito por Lance! • Publicada em 02/11/2024 - 03:20 • Rio de Janeiro

Realizando uma campanha bem abaixo das expectativas na reta inicial do Campeonato Espanhol, o Girona busca sua quarta vitória nesta 12ª rodada, tendo pela frente o Leganés neste duelo. O jogo começa às 17h (de Brasília) de sábado (2). As equipes se encontram no Estádio Montilivi, em Girona, Espanha. Assista no Disney+.

Palpite Girona x Leganés

Após ter sido o terceiro colocado de La Liga na temporada passada, as expectativas em torno do Girona ainda seguem altas para que a equipe reaja na atual edição. Do outro lado, o Leganés segue tentando se manter longe da zona de rebaixamento do Campeonato Espanhol, sendo o 14º colocado com apenas onze pontos somados.

Não há maiores razões para crermos em um resultado diferente. Apesar da má fase do Girona, a equipe terá o mando de campo contra o abalado elenco do Leganés, que venceu apenas duas partidas até o momento na competição. Dessa forma, o que recomendamos aos apostadores é um palpite no “Resultado Final – Girona vence”.

Palpite Final: Girona vence

Girona e seu desempenho atual

O Girona não tem tido performances relevantes dentro da atual temporada. As expectativas em torno da equipe ficaram elevadas nesta edição de La Liga, já que a equipe terminou em terceiro lugar na temporada passada.

Ao final da 11ª rodada, a equipe aparece na 13ª posição com doze pontos somados, resultado de uma trajetória oscilante, de três vitórias, três empates e cinco derrotas.

Na última vez que entrou em campo, contra o Las Palmas, sequer conseguiu pontuar diante de um dos últimos colocados. Perdendo por 1 a 0, o único gol da partida foi assinalado por Muñoz.

Leganés e sua última performance

O Leganés finalmente conquistou seu segundo triunfo na divisão de elite do futebol espanhol. Na última vez que entrou em campo, surpreendeu ao receber o Celta de Vigo, no Municipal de Butarque, e sair vitorioso pelo placar de 3 a 0.

No entanto, vinha de uma sequência negativa de oitos rodadas consecutivas sem triunfos. Por este motivo, segue mal colado na tabela e próximo da zona de rebaixamento.

Com onze pontos somados ao final da 11ª jornada, faz uma trajetória marcada por duas vitórias, cinco empates e quatro derrotas. Estatisticamente, apresenta números pouco consistentes nos dois principais setores do campo, com 9 gols marcados e 12 sofridos.