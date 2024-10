Palpite: Inter de Milão x Juventus – Campeonato Italiano – 27/10/2024

(Foto: Gabriel Bouys / AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 27/10/2024 - 04:00 • Rio de Janeiro

No jogo mais aguardado da nona rodada, a vice-líder e atual campeã do Campeonato Italiano, Inter de Milão, encara a terceira colocada e invicta Juventus. O jogo começa às 16h (de Brasília) de domingo (27). As equipes se encontram no Estádio San Siro, em Milão, Itália. Assista na ESPN 4 e Disney+.

Palpite Inter de Milão x Juventus

Considerando as duas competições que disputa em paralelo nesta reta inicial de temporada, a Inter de Milão ostenta uma sequência de cinco vitórias consecutivas. Do outro lado, a Juventus parece para o clássico após perder sua primeira partida na Liga dos Campeões, mas segue sendo a única equipe invicta na atual edição do Campeonato Italiano.

Mesmo que o clube visitante seja o único invicto na atual edição da Série A, é provável que a Inter derrube a invencibilidade da Juve. Isso porque, a equipe chega embalada após vencer suas últimas cinco partidas, além de contar com o apoio de sua torcida em San Siro. Dessa forma, o que recomendamos aos apostadores é um palpite no “Resultado Final – Inter de Milão vence”.

Palpite Final: Inter de Milão vence

As odds foram verificadas no momento da redação deste artigo, e estão sujeitas à mudança. Consulte as odds atualizadas no site das casas de apostas.

Inter de Milão e seu desempenho atual

A Inter de Milão venceu, na última vez que entrou em campo, sua segunda partida consecutiva na Liga dos Campeões. No confronto em questão, visitou o Young Boys e com tento assinalado por Thuram no último lance, levou a melhor por 1 a 0.

No Campeonato Italiano, venceu em sua aparição mais recente o clássico contra a Roma. Em partida que atuou como visitante, somou os três pontos ao vencer por 1 a 0, desta vez com tento assinalado por Lautaro Martinez aos 60’.

Por este motivo, a atual campeã da Série A se mantém na vice-liderança na atual edição do torneio. Com 17 pontos somados em oito rodadas disputadas, faz uma trajetória marcada por cinco vitórias, dois empates e uma derrota.

Juventus e sua última performance

A Juventus sofreu sua primeira derrota em competições oficiais na última vez que entrou em campo. Em confronto válido pela 3ª rodada da Liga dos Campeões, acabou surpreendida pelo VfB Stuttgart, pelo placar de 1 a 0.

No entanto, segue tendo performances acima das expectativas na reta inicial do Campeonato Italiano. Na última rodada que disputou na competição, venceu a Lazio, por 1 a 0, em confronto realizado no Allianz Stadium.

Na tabela da Série A, segue sendo a única equipe invicta na atual edição. Com quatro vitórias e quatro derrotas, aparece na terceira colocação com 16 pontos somados, estando atrás apenas do Napoli e da própria Inter.