Palpite: Palmeiras x Independiente del Valle – Copa Libertadores – 15/5/2024

Publicada em 15/05/2024

Após empatar na estreia, o Palmeiras não desperdiçou mais pontos na Liberta e somou todos os pontos possíveis nas três últimas rodadas. Do outro lado, o Independiente del Valle briga pela vice-liderança. O jogo começa às 21h30 (de Brasília) da quarta-feira (15). As equipes se encontram no Allianz Parque, em São Paulo. Assista na ESPN e STAR+.

Palpite Palmeiras x Independiente del Valle

Em situação extremamente confortável na Copa Libertadores, o Palmeiras precisa apenas do empate nas duas próximas rodadas para garantir a liderança do Grupo F. Enquanto isso, o Independiente del Valle segue brigando, ponto a ponto, por vaga nas oitavas de final com o San Lorenzo.

No jogo de ida, o Independiente del Valle não conseguiu somar um ponto sequer, mesmo na altitude de Quito. Agora, o Palmeiras deve ser ainda mais dominante com o apoio de sua torcida, apesar de precisar apenas da igualdade para garantir a liderança isolada do Grupo F. Dessa forma, o que recomendamos aos apostadores é um palpite no “Resultado Final – Palmeiras”.

Palpite do Jogo - Resultado Final – Palmeiras

​- 1.33 na bet365

- 1.33 na Betano

- 1.35 na Betfair

As odds foram verificadas no momento da redação deste artigo, e estão sujeitas à mudança. Consulte as odds atualizadas no site das casas de apostas.

Palmeiras e seu desempenho atual

O Palmeiras acabou de perder sua invencibilidade de seis partidas consecutivas. Em plena Arena Barueri, foi superado pelo Athletico-PR, na sexta rodada do Brasileirão, por 2 a 0.

Porém, na Copa Libertadores, o Verdão segue provando o porque é um forte candidato ao título desta edição, estando invicto ao fim da quarta rodada.

Dessa forma, precisa de apenas mais um ponto para garantir, matematicamente, a liderança isolada do Grupo F com uma rodada de antecedência.

Independiente del Valle e sua última performance

O Independiente del Valle teve um bom início de Libertadores, mas se encontra em situação delicada na reta final da fase de grupos.

Com quatro pontos conquistados, disputa a vice-liderança do Grupo F ao lado do San Lorenzo, que possui a mesma pontuação do clube equatoriano.

Ao menos, o San Lorenzo terminará sua campanha encarando o Palmeiras no Allianz Parque, enquanto o Independiente del Valle terá a oportunidade de jogar a última rodada em casa, contra o Liverpool-URU.