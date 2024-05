Palpite: Nottingham Forest x Chelsea – Campeonato Inglês – 11/5/2024

(Photo by Glyn KIRK / AFP)







Publicada em 11/05/2024

Ainda com esperanças de terminar entre os cinco primeiros, o Chelsea busca sua terceira vitória consecutiva contra o Nottingham Forest, que ainda tem chances de ser rebaixado. O jogo começa às 13h30 (de Brasília) de sábado (11). As equipes se encontram no City Ground, em Nottingham, Inglaterra. Assista na ESPN e STAR+.

Palpite Nottingham Forest x Chelsea

Após vencer sua partida passada, o Nottingham Forest possui chances quase remotas de ser rebaixado nesta reta final, precisando de apenas uma vitória para se manter definitivamente na divisão de elite do futebol inglês. Enquanto isso, o Chelsea acaba de aplicar sua maior goleada do ano na rodada anterior, buscando sua terceira vitória na sequência.

Mesmo que o empate seja um resultado extremamente satisfatório para o Nottingham, o mesmo não se aplica ao clube visitante. Com duas vitórias consecutivas, o Chelsea reacendeu a esperança de brigar pelo G5 da Premier League, sendo o favorito mais uma vez nesta rodada. Sendo assim, o que recomendamos aos apostadores é um palpite no “Resultado Final – Chelsea”.

Nottingham Forest e seu desempenho atual

O Nottingham Forest atravessa um momento de oscilação na atual temporada. Com apenas duas vitórias nas últimas onze rodadas disputadas, a equipe chega com chances de ser rebaixada na penúltima rodada.

Mesmo assim, as probabilidades de uma possível queda são praticamente remotas. Com três pontos de vantagem em relação ao primeiro colocado da zona de rebaixamento, Luton Town, precisaria perder suas duas últimas rodadas e seu concorrente direto somar ao menos quatro pontos.

No confronto mais recente do Nottingham, o elenco comandado por Nuno Espírito Santo confirmou o favoritismo contra o lanterna, Sheffield United, e deixou a equipe em situação “confortável” na tabela.

Chelsea e sua última performance

O Chelsea vive um bom momento na Premier League. Com exceção da vexatória goleada sofrida para o Arsenal, as performances no segundo turno dos Blues foram muito mais convincentes do que no primeiro.

Nas últimas doze rodadas disputadas, apenas uma derrota. Na partida mais recente, aplicou uma goleada surpreendente contra o West Ham, no Stamford Bridge, por 5 a 0.

Dessa forma, o clube reacendeu as esperanças de seus torcedores e segue brigando por vaga no G5 do Campeonato Inglês, tendo seis pontos a menos que o quinto colocado, Tottenham, e nove pontos ainda a serem disputados.