Palpite: Napoli x Lecce – Campeonato Italiano – 26/5/2024

Photo by CARLO HERMANN / AFP







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 26/05/2024 - 01:05 • São Paulo (SP)

Em confronto com clima de amistoso, Napoli e Lecce encerram uma campanha regular no Campeonato Italiano. O jogo começa às 13h (de Brasília) de domingo (26). As equipes se encontram no Estádio Diego Armando Maradona, em Nápoles, Itália. Assista no STAR+.

Palpite Napoli x Lecce

Sem vencer nas últimas seis rodadas, o Napoli terá a missão de encerrar o jejum de vitórias na partida final da temporada, tendo o mando de campo para realizar este feito. Enquanto isso, Lecce se contenta, mais uma vez, em se manter na divisão de elite do futebol italiano.

Apesar de não mudar o fato que terminará na zona mista da tabela, o Napoli precisa provar o valor de seu elenco na rodada final, tendo o mando de campo e um adversário menos qualificado tecnicamente para somar seus últimos três pontos. Sendo assim, o que recomendamos aos apostadores é um palpite no “Resultado Final – Napoli”.

Palpite do Jogo - Resultado Final – Napoli

​- 1.50 na bet365

- 1.47 na Betano

- 1.48 na Betfair

As odds foram verificadas no momento da redação deste artigo, e estão sujeitas à mudança. Consulte as odds atualizadas no site das casas de apostas.

Ative o código de bônus Parimatch para fazer suas apostas no campeonato.

Napoli e seu desempenho atual

O Napoli protagonizou uma campanha bem abaixo das expectativas da diretoria e seus torcedores na atual temporada do Campeonato Italiano.

Atual campeão da Série A, sequer conseguiu terminar entre os seis primeiros colocados nesta edição, ficando de fora das principais ligas da UEFA na próxima temporada.

Dessa forma, terá que se contentar em terminar sua pífia trajetória na metade superior da tabela, estando ao final da 37ª rodada na 10ª posição, com 52 pontos somados.

Lecce e sua última performance

O Lecce cumpriu mais uma vez seu principal objetivo na atual temporada, que era se manter na divisão de elite do futebol italiano.

Por mais que já tenha realizado este feito, a equipe teve uma grande queda de rendimento na reta final da competição, chegando para sua última aparição com um jejum de quatro rodadas sem vitória.

Nas duas partidas mais recentes, foi superado pelo mesmo placar de 2 a 0, ao enfrentar as equipes da Udinese e Atalanta, respectivamente.