Campeã mundial de skate, Rayssa Leal não tem notas impressionantes apenas no esporte, já que, na escola, a brasileira também teve excelente média em 2024. Nesta terça-feira (10), a skatista compartilhou em seu perfil do Instagram o boletim escolar "aprovado", e chocou os fãs com as altas notas recebidas pela atleta, mesmo com o calendário cheio de competições.

Fã de F1, futebol feminino e mais: Gabigol revela gostos em podcast

Na publicação, Rayssa Leal compartilhou a boa média, e a aprovação, e celebrou as férias escolares em 2024. Apesar do fim do período letivo, a brasileira ainda tem compromissos profissionais a cumprir, como a final do SLS Super Crown que acontecerá, em São Paulo, entre os dias 12 e 15 de dezembro.

Veja reações da web sobre Rayssa Leal

Rayssa no SLS Super Crown

A vitória em Tóquio garantiu a permanência da Rayssa Leal entre as três primeiras na tabela geral, assim, a fadinha disputará a grande decisão, nos dias 14 e 15 de dezembro, na capital de São Paulo.

Antes da etapa deste sábado (23), Rayssa Leal estava em terceiro lugar na posição geral na tabela, atrás apenas da japonesa Liz Akama e da australiana Chloe Covell, quem lidera o campeonato.

O lugar mais alto do pódio já havia sido conquistado pela fadinha na temporada, com a vitória na etapa de San Diego, nos Estados Unidos. Já entre as melhores, Rayssa Leal apareceu mais duas vezes: prata, em Paris, e quarto lugar, em Sydney, na Austrália.

