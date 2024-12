Ex-árbitro Sálvio Spínola elege ídolo do Palmeiras como jogador ‘mais mala’

O ex-árbitro Sálvio Spínola participou da edição da última segunda-feira (9) do programa "The Noite", no SBT. Durante conversa com o apresentador Danilo Gentili, o comentarista de arbitragem citou o jogador "mais mala" com quem dividiu o campo e falou sobre a profissionalização dos árbitros no Brasil.

- César Sampaio é o mais mala. Já tive a oportunidade de falar isso para ele. É inteligente, então ele ficava minando o árbitro. Quietinho, mas ficava 90 minutos enchendo o saco. Tem jogador que os bandeirinhas ficavam preocupados para saber se ele jogaria. O Muller era considerado o terror dos bandeirinhas por causa do impedimento. Ele entrava e saia e eles ficavam que nem loucos - disse Sálvio.

- Aqui, o árbitro não se dedica só ao futebol. É um bico. Na Europa ele se dedica só ao futebol. Desde 1990 falam em profissionalização aqui. Estamos em 2024 e no futebol brasileiro o único amador é o árbitro. Geralmente, árbitro é jogador frustrado. Tentou, não deu certo e aí por querer estar na brincadeira começa a apitar. Eu organizava os campeonatos na faculdade, faltavam os árbitros porque não tinha grana para pagar e aí eu ia apitar... Disso fui fazer o curso e ser árbitro de futebol - completou.

Formado em Ciências Contábeis e Direito, o ex-árbitro entrou para a Federação Paulista de Futebol em 1996, entrou para o quadro da Fifa em 2005 e se aposentou em 2011. Sálvio começou a carreira como comentarista na ESPN, em 2013, e desde então, somou passagens por Globo e Band. A partir do ano que vem, o ex-árbitro passa a atuar na Record.

Carreira de César Sampaio

Citado por Sálvio, César Sampaio é ídolo do Palmeiras e conquistou dois Brasileiros, uma Libertadores, dois Paulistas e dois torneios Rio-São Paulo pelo clube. Além do Alviverde, o ex-jogador de 56 anos também passou por Santos, Corinthians, São Paulo, Deportivo La Coruña-ESP, Kashiwa Reysol-JAP e Sanfrecce Hiroshima-JAP. Pela Seleção Brasileira, conquistou a Copa América e a Copa das Confederações em 1997.

