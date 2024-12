O Praia Clube vai enfrentar o Lube Civitanova pelo Mundial de Clubes Masculino de Vôlei, nesta quarta-feira (11). A partida será realizada na Arena Sabiazinho, em Uberlândia, às 17h (Horário de Brasília). O Sportv 2 e o streaming Volleyball World TV irão transmitir a partida.

A equipe mineira tem a oportunidade de participar da competição como anfitriã. Após a Índia romper a parceria com a Federação Internacional de Vôlei (FIVB), o clube rapidamente se candidatou para promover o evento deste ano.

Além do Al Ahly e o Lube Civitanova (Itália), o Praia Clube vai jogar pelo Grupo A do Mundial de Clubes com o Foolan Sirjan (Irã). O clube de Uberlândia tenta conquistar o título pela primeira vez. O Cruzeiro é o outro representante nacional e busca levantar o troféu pela quinta vez. A Raposa está no Grupo B. Além de Ciudad Voley (Argentina) e Shahdab Yazd (Irã), o time vai enfrentar o Trentino (Itália).

Os dois primeiros colocados de cada grupo avançarão para as semifinais, no sábado (14). Os vencedores das semifinais se enfrentarão na decisão do título mundial, domingo (15). Todas as partidas serão disputadas na Arena Sabiazinho, em Uberlândia (MG).

A equipe do Praia Clube é anfitriã do Mundial de Clubes Masculino de Vôlei (Foto: Flickr Praia Clube)

Saiba todos os detalhes do confronto Cruzeiro x Shahdab Yazd, pelo Mundial de Clubes Masculino de Vôlei.

Praia Clube x Lube Civitanova

Mundial de Clubes Masculino de Vôlei

📆 Data: 11 de dezembro de 2024, terça-feira

⏰ Horário: 17h (de Brasília)

🌎 Local: Arena Sabiazinho, Uberlândia (MG)

📺 Onde assistir: Sportv 2 e Volleyball World TV