Rebaixamento do Athletico-PR evitou perda milionária para clubes da Libra

A definição do último rebaixado do Campeonato Brasileiro de 2024 teve um impacto direto na negociação dos direitos de transmissão da temporada de 2025. Com o rebaixamento do {Athletico-PR}, o bloco da Libra, formado por {Bahia}, Flamengo, Grêmio, Palmeiras, Santos, São Paulo, Vitória, {Atlético-MG} e Red Bull Bragantino, evitou uma perda de R$ 100 milhões.

Em março, a Libra firmou um acordo com a Globo para a venda dos direitos de transmissão por R$ 1,3 bilhão. No entanto, o contrato previa cláusulas que poderiam reduzir esse valor, como a presença de menos de nove clubes do bloco na Série A de 2025.

A situação já tinha se complicado com a saída do Corinthians da Libra, que se uniu à Liga Forte Futebol (LFU). Essa mudança reduziu o valor inicial do contrato de R$ 1,3 bilhão para cerca de R$ 1,1 bilhão. Caso a Libra não tivesse conseguido manter nove equipes na elite do futebol nacional, o valor cairia ainda mais, para aproximadamente R$ 1 bilhão.

No formato de divisão da grana, 40% são distribuídos igualmente entre os clubes, 30% com base no desempenho e 30% conforme a audiência. Para garantir o valor mínimo do contrato, o bloco dependia da permanência de Atlético-MG e Bragantino na Série A, torcendo contra o rebaixamento de Athletico-PR ou Fluminense, que fazem parte da LFU.

Enquanto isso, o bloco LFU negociou seus direitos de transmissão com outras empresas e já tinha garantido 10 clubes na Série A antes da rodada final. Com a permanência do Fluminense, o número subiu para 11, consolidando sua posição como o bloco com mais representantes na elite em 2025.

Os clubes da Série A 2025 por blocos ficaram assim:

Libra: Bahia, Flamengo, Grêmio, Palmeiras, Santos, São Paulo, Vitória, Atlético-MG e Red Bull Bragantino;

LFU: Botafogo, Ceará, Cruzeiro, Corinthians, Fortaleza, Internacional, Juventude, Mirassol, Sport, Vasco e Fluminense.