Mauro Cezar analisa promessa de BAP no Flamengo e manda recado a torcedores

O jornalista Mauro Cezar Pereira analisou a vitória de Luiz Eduardo Baptista nas eleições presidenciais do Flamengo na última segunda-feira (9). Em live no Youtube, o comentarista falou sobre as promessas de BAP sobre profissionalização do departamento de futebol e projetou um 2025 com poucos gastos do Rubro-Negro com reforços.

- O BAP tem um discurso forte. Pelo que conheço dele, pelo que já conversei com ele, se ele fizer tudo que promete, vai ser uma guinada no departamento de futebol. O discurso dele sempre foi de profissionalização, sem paternalismo. Mas o Landim também falava coisas do gênero e não foi o que aconteceu. Então, vamos ver como vai ser com o BAP - começou Mauro.

- Essa reta final do Landim foi ousada demais, com atitudes como compra de terreno e contratação de jogadores. Então, o Flamengo tem compromissos financeiros, contas a pagar e viabilização do estádio. O torcedor pode se preparar, a tendência é uma puxada no freio de mão. Então esse negócio de comprar jogador caro por 15 milhões de euros, 20 milhões de dólares, não deve acontecer - completou.

Luiz Eduardo Baptista venceu Maurício Gomes de Mattos, da chapa 2, e Rodrigo Dunshee, da chapa 3, candidato da situação. BAP somou 1.731 votos, contra 363 de MGM e 1.166 de Dunshee.

Veja o resultado de cada urna nas eleições no Flamengo:

1ª

BAP: 211

MGM: 43

DUNSHEE: 135

2ª

BAP: 231

MGM: 43

DUNSHEE: 138

3ª

BAP: 190

MGM: 37

DUNSHEE: 117

4ª

BAP: 153

MGM: 30

DUNSHEE: 77

5ª

BAP: 126

MGM: 31

DUNSHEE: 124

6ª

BAP: 182

MGM: 26

DUNSHEE: 100

7ª

BAP: 187

MGM: 42

DUNSHEE: 132

8ª

BAP: 129

MGM: 24

DUNSHEE: 99

9ª

BAP: 206

MGM: 53

DUNSHEE: 111

10ª

BAP: 112

MGM: 33

DUNSHEE: 128

Urna de Papel

BAP: 4

MGM: 1

DUNSHEE: 5

NÚMEROS TOTAIS

Votantes: 3.272

Brancos: 5

Nulos: 7

Chapa 1: 1.731

Chapa 2: 363

Chapa 3: 1.166