Palpite: Nacional de Asunción x Corinthians – Copa Sul-Americana – 7/5/2024

Escrito por Lance! • Publicada em 07/05/2024 - 01:02 • São Paulo (SP)

Apesar de ter sido derrotado na rodada mais recente da Copa Sul-Americana, o Corinthians segue sendo o favorito a conseguir vaga para a próxima fase no Grupo F, tendo pela frente o último colocado da tabela nesta rodada. O jogo começa às 19h (de Brasília) da terça-feira (7). As equipes se encontram no Estádio Arsenio Erico, em Asunción, Paraguai. Assista na ESPN e STAR+.

Palpite Nacional de Asunción x Corinthians

O Nacional de Asunción atravessa um terrível momento na atual temporada, estando há cinco partidas seguidas sem vencer. Enquanto isso, o Corinthians teve uma melhora imediata após substituir alguns veteranos jogadores por membros da base, estando há três partidas consecutivas sem derrotas.

No primeiro duelo entre as equipes, realizado na Neo Química Arena, ficou evidente a superioridade técnica do elenco corintiano, que venceu por 4 a 0. Agora, mesmo que seja no Paraguai, o Timão segue ainda mais sólido na temporada, dificilmente não saindo com mais três pontos nesta rodada. Dessa forma, o que recomendamos aos apostadores é um palpite no “Resultado Final – Corinthians”.

Palpite do Jogo - Resultado Final – Corinthians

As odds foram verificadas no momento da redação deste artigo, e estão sujeitas à mudança. Consulte as odds atualizadas no site das casas de apostas.

Nacional de Asunción e seu desempenho atual

O Nacional de Asunción faz uma temporada bem abaixo das expectativas nas competições que disputa. Na fase “Apertura” no Campeonato Paraguaio, é apenas o último colocado da tabela, com dez pontos somados em 16 rodadas disputadas.

Estando há cinco rodadas consecutivas sem vencer, a fase da equipe segue sendo péssima, estando também na última posição do Grupo F na Sul-Americana.

Em sua rodada mais recente desta competição, somou seu primeiro e único ponto, após empatar com o Racing Montevidéu, do Uruguai, por 2 a 2.

Corinthians e sua última performance

O Corinthians teve que realizar mudanças drásticas em seu elenco, depois da péssima campanha no Paulistão e o início ruim na Série A do Brasileirão.

Deixando alguns veteranos jogadores no banco para dar lugar a integrantes da base, a melhora foi imediata. Logo após a substituição, goleou o poderoso Fluminense por 3 a 0.

Depois, venceu o jogo de ida contra o América-RN, na Arena das Dunas, por 2 a 1. Por fim, recebeu o Fortaleza na Neo Química Arena, foi muito superior durante os 90 minutos, mas ficou apenas no empate sem gols.