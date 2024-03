Palpite: Inglaterra x Brasil – Amistoso – 23/3/2024

Foto: Rafael Ribeiro / CBF







Escrito por Lance! • Publicada em 23/03/2024 - 01:02 • São Paulo (SP)

Em jogo amigável, o Brasil terá pela frente a seleção da Inglaterra no primeiro confronto de Dorival Júnior no comando. Esta grande partida será neste sábado (23) às 16h (de Brasília). E o palco do duelo será o Estádio de Wembley, em Londres, Inglaterra. É possível assistir na TV Globo, no SporTV e no Globoplay.

Palpite Inglaterra x Brasil

A seleção brasileira vem para este embate com sequência de três derrotas, perdendo nas Eliminatórias Sul-americana. Enquanto isso, a Inglaterra não perde desde a Copa do Mundo de 2022, emplacando série invicta de dez jogos.

Independente dos resultados recentes de cada equipe, é aguardada uma partida muito equilibrada e recheada de emoções. Ambas possuem grandes estrelas no elenco, com jogadores excelentes e que atuam nos maiores clubes da Europa. Então, o palpite que sugerimos neste duelo é no “Total de Gols – Mais de 2,5”.

Palpite do Jogo - Total de Gols – Mais de 2,5

​- 1.95 na bet365

- 1.90 na Betano

- 1.83 na Betfair

As odds foram verificadas no momento da redação deste artigo, e estão sujeitas à mudança. Consulte as odds atualizadas no site das casas de apostas.

Como chega o Inglaterra

A Inglaterra enfrentou a Macedônia do Norte no último jogo que disputou, jogando na Arena Toše Proeski e empatou por 1 a 1. Apesar da diferença enorme de desempenho em campo, os ingleses não conseguiram sair vitoriosos de campo.

Mesmo com muito menos chances criadas, Os Leões Vermelhos saíram na frente do placar com Enis Bardhi. Após várias jogadas desperdiçadas, English Team igualou tudo com gol contra de Jani Atanasov.

Na nona rodada das Eliminatórias da Eurocopa, The Three Lions venceram a seleção de Malta no estádio de Wembley com o resultado de 2 a 0. Ao longo dos 90 minutos, a seleção inglesa teve 75% de posse de bola.

Aos 8 minutos no relógio, Phil Foden tentou cruzar para a área, mas Enrico Pepe colocou a bola contra a própria baliza. No segundo tempo, após ótima troca de passes, Harry Kane marcou o segundo gol.

A equipe do treinador Gareth Southgate terminou em primeiro lugar do Grupo C do qualificatório para a Euro com 20 pontos adquiridos. Entre as oito partidas que disputou, venceu seis vezes e foi derrotado em duas.

Como chega o Brasil

O Brasil vem para este amistoso em situação completamente diferente dos ingleses. Então, foi derrotado nas últimas três partidas que disputou e não sabe o que é ganhar há quatro, quando ainda estava sob o comando de Fernando Diniz.

Na tabela de classificação das Eliminatórias Sul-americanas para a Copa do Mundo, a seleção brasileira ocupa a sexta posição com apenas sete pontos obtidos, na última vaga direta para o mundial.

Dentre os seis confrontos que jogou até o momento, a amarelinha saiu de campo vitoriosa em dois momentos, ficou na igualdade somente uma vez e perdeu para outros três adversários.

Em um dos resultados negativos, o BrasIL perdeu para a Argentina com o placar simples de 1 a 0, atuando no estádio do Maracanã. O gol da vitória dos hermanos foi feito por Nicolás Otamendi na metade do segundo tempo.

Antes, os brasileiros visitaram o estádio Metropolitano Roberto Meléndez para enfrentar a Colômbia e perderam por 2 a 1 de virada. Gabriel Martinelli abriu o placar para o Brasil com apenas 4 minutos. Luis Díaz foi o destaque dos colombianos ao marcar dois gols no segundo tempo.