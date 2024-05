Palpite: Fluminense x Atlético-MG – Campeonato Brasileiro – 4/5/2024

(Foto: Lucas Merçon/Fluminense F.C.)







Escrito por Lance! • Publicada em 04/05/2024 - 01:04 • São Paulo (SP)

Vice-líder do Brasileirão, o Atlético-MG terá pela frente o Fluminense, que beira a zona de rebaixamento ao final da quarta rodada. O jogo começa às 16h (de Brasília) de sábado (4). As equipes se encontram no Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro. Assista no Premiere.

Palpite Fluminense x Atlético-MG

O Fluminense não atravessa um momento tão sólido na atual temporada, vindo de sua pior derrota do ano na rodada passada do Brasileirão. Enquanto isso, o Atlético-MG segue com performances sólidas e consistentes, estando invicto há dez partidas consecutivas.

Se este jogo fosse em Belo Horizonte, não haveria dúvidas quanto ao favoritismo do Galo. Porém, mesmo em uma fase de instabilidade, o Fluminense é mais eficiente no Maracanã, sendo provável um jogo truncado e que termine na igualdade. Sendo assim, o que recomendamos aos apostadores é um palpite no “Resultado Final – Empate”.

Palpite do Jogo - Resultado Final – Empate

​- 3.20 na bet365

- 3.25 na Betano

- 3.30 na Betfair

As odds foram verificadas no momento da redação deste artigo, e estão sujeitas à mudança. Consulte as odds atualizadas no site das casas de apostas.

Fluminense e seu desempenho atual

O Fluminense vem de sua derrota mais vexatória da temporada na rodada passada do Brasileirão. Visitou o reformulado Corinthians na Neo Química Arena, onde saiu de São Paulo goleado, em partida que terminou 3 a 0 para o clube paulista.

Porém, não se deixou abalar e encaminhou sua classificação para a quarta rodada da Copa do Brasil já na partida seguinte, depois de superar o Sampaio Corrêa, no Maranhão, por 2 a 0.

O Tricolor Carioca também segue na disputa pela Copa Libertadores, competição na qual se mantém invicto ao final da terceira rodada, depois de empatar duas delas e vencer uma.

Atlético-MG e sua última performance

O Atlético-MG segue com performances sólidas e mostrando o porque possui um dos setores ofensivos mais eficientes do Brasil. Nos últimos quatro jogos, tem uma média de quase três gols marcados a cada 90 minutos.

Na última vez que entrou em campo, recebeu o Sport Recife na Arena MRV e confirmou o favoritismo sem maiores dificuldades. Em jogo bastante controlado, venceu por 2 a 0, com gols assinalados por Matías Zaracho e Guilherme Arana.

Na Série A do Brasileirão, teve um início conturbado e empatou nas duas primeiras rodadas. Porém, goleou seus dois adversários seguintes, sendo um 3 a 0 contra o Cruzeiro e um novo 3 a 0 logo na sequência, desta vez contra o Cuiabá.