Palpite: Flamengo x Amazonas – Copa do Brasil – 1/5/2024

Escrito por Lance! • Publicada em 01/05/2024 - 01:02 • São Paulo (SP)

Depois de sofrer sua primeira derrota no ano dentro do Maracanã, o Flamengo terá a oportunidade de se redimir na terceira rodada da Copa do Brasil, contra o Amazonas. O jogo começa às 16h (de Brasília) da quarta-feira (1). As equipes se encontram no Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro. Assista no Premiere e Canal GOAT.

Palpite Flamengo x Amazonas

Depois de ostentar uma sequência com 22 partidas consecutivas sem derrota, o Flamengo perdeu nas duas últimas vezes que entrou em campo. Enquanto isso, o Amazonas não faz um bom início de temporada em 2024, sendo provável que não vença nenhum título este ano.

Por mais que o Flamengo tenha sofrido sua primeira derrota em pleno Maracanã na última vez que entrou em campo, teve uma boa performance dentro das quatro linhas. Neste jogo como mandante, dificilmente será surpreendido pelo clube amazonense. Dessa forma, o que recomendamos aos apostadores é um palpite no “Resultado Final – Flamengo”.

Palpite do Jogo - Resultado Final – Flamengo

Flamengo e seu desempenho atual

O Flamengo segue sendo o favorito ao título na grande maioria dos campeonatos que disputa em 2024, além de já ter conquistado seu primeiro título no ano, onde ergueu o troféu do Campeonato Carioca.

Porém, sofreu sua primeira derrota na atual temporada recentemente. Ao visitar o Bolívar, não conseguiu ter um bom desempenho na altitude boliviana, saindo derrotado de campo por 2 a 1.

Na volta ao Brasil, disputou a quarta rodada do Brasileirão, em pleno Maracanã, e perdeu a invencibilidade como mandante. Na partida, recebeu seu rival, Botafogo, e acabou derrotado por 2 a 0.

Amazonas e sua última performance

O Amazonas chegou com as expectativas elevadas para a atual temporada. Depois de conseguir uma inédita classificação para a Série B do Brasileirão, o clube fez diversas contratações de peso para 2024, como por exemplo a contratação do atacante Jô.

Porém, as performances do elenco vão de mal a pior, onde não conseguiu sequer confirmar o favoritismo no Campeonato Amazonense, perdendo a decisão do estadual ao cruzar o caminho do Manaus.

Recentemente, fez suas duas primeiras aparições na segunda divisão do Campeonato Brasileiro. Nelas, acabou derrotado na estreia contra o Sport Recife e empatou com o CRB, em partida sem gols, na segunda rodada.