Palpite: Espanha x Colômbia – Amistoso – 22/3/2024

Escrito por Lance! • Publicada em 22/03/2024 - 01:04 • São Paulo (SP)

Atuando no Estádio Olímpico, em Londres, Inglaterra, temos a partida entre a Espanha e a Colômbia em amistoso internacional. A bola rola às 17h30 (de Brasília) desta sexta-feira (22). É possível acompanhar o confronto na ESPN e no STAR+.

Palpite Espanha x Colômbia

A Espanha vem de atuações excelentes pelas Eliminatórias da Eurocopa, com seis vitórias consecutivas. Além disso, foi campeã da última edição da Liga das Nações da UEFA. Já a Colômbia segue invicta na Eliminatórias Sul-americanas e venceu os dois últimos amistosos que disputou.

Neste cenário, podemos aguardar uma partida bem disputada na capital inglesa, pois as duas seleções chegam com performances excelentes para este embate. Logo, o palpite que recomendamos é no mercado de “Total de Gols – Mais de 2,5”. Ambos possuem placares recentes elevados e aumentam as chances deste prognóstico se concretizar.

Palpite do Jogo - Total de Gols – Mais de 2,5

Como chega a Espanha

A Espanha vem de um bom resultado na última rodada das Eliminatórias da Eurocopa, vencendo a Geórgia com o placar de 3 a 1. Ao longo dos 90 minutos, la furia criou 20 jogadas perigosas, acertou nove chutes na baliza e controlou a pelota por 76% do tempo.

No comecinho do jogo, os espanhóis marcaram com Robin Le Normand e os georgianos com Khvicha Kvaratskhelia. Já na segunda parte, la roja ampliou com Ferran Torres e gol contra de Luka Lochoshvili, depois de chute de Lamine Yamal.

Antes, a equipe espanhola enfrentou o Chipre também no qualificatório para a Euro e conseguiu a vitória com o placar de 3 a 1. Novamente, La Selección não deu muito espaço ao oponente e teve inúmeras chances.

Entre as melhores oportunidades, os espanhóis colocaram a bola no fundo das redes com Lamine Yamal, Mikel Oyarzabal e Joselu antes do minuto 30 do primeiro tempo. Os cipriotas apenas descontaram com Kostas Pileas.

Com os bons resultados que conquistou, a Espanha terminou em primeiro lugar do Grupo A com 21 pontos adquiridos. Dentre as oito partidas, conseguiu sete vitórias e sofreu uma derrota.

Como chega a Colômbia

Nas Eliminatórias Sul-americanas para a Copa do Mundo de 2026, a Colômbia teve três sucessos e três igualdades nas seis rodadas que disputou. Assim, está na terceira posição da tabela com 12 pontos adquiridos.

Depois dos jogos do qualificatória, os colombianos disputaram dois amistosos e mantiveram atuação impecável, vencendo ambos. A última derrota foi para a Argentina no início de 2022, jogando as eliminatórias para a Copa do Mundo daquele ano.

Um dos destaques de La Tricolor é Luis Díaz, jogador do Liverpool. Além do atacante de 27 anos, Roger Martínez também vem contribuindo para os sucessos da seleção colombiano, marcando gol em vários jogos recentes.

Quando Los Cafeteros enfrentaram o México recentemente em amistoso, protagonizaram um confronto equilibrado e venceram por 3 a 2. Os mexicanos abriram 2 a 0, mas a Colômbia se redimiu e virou o placar.

Na partida anterior, a seleção colombiana jogou contra a Venezuela no Lockhart Stadium e ganhou com o resultado simples de 1 a 0. Aos 41 minutos do primeiro tempo, Andrés Ferro fez gol contra e deu a vitória à Colômbia.